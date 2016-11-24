الرئيس الفنزويلي ينفي اتهام المعارضة له بالانسحاب من محادثات الأزمة

كراكاس- د ب أ- يبدو أن محادثات الأزمة في فنزويلا قد توقفت الأربعاء حيث اتهمت المعارضة الفنزويلية الرئيس نيكولاس مادورو بالتخلي عن المحادثات، وهو الأمر الذي نفاه الرئيس.

وقال زعيم المعارضة هنريك كابريلس إن حكومة مادورو “تركت الطاولة” في المحادثات التي يتوسط فيها الفاتيكان من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

ونفى مادورو أن تكون المحادثات قد توقفت، وقال إنه سيستمر فيها.

وتحاول المعارضة عزل مادورو ومن ثم الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية متصاعدة منذ أشهر تسببت في نقص واسع النطاق وشديد للإمدادات الغذائية والدوائية، حيث تأثر اقتصادها المعتمد على النفط بانخفاض أسعار النفط العالمية.