البرلمان الأوروبي يصوت الخميس على تعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

ستراسبورغ- د ب أ- يتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح تعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي الخميس، مما يبعث إشارة ضد الحملة الصارمة التي أطلقها الرئيس رجب طيب إردوغان بعد محاولة الانقلاب الأخيرة.

ووحدت أكبر الفصائل السياسية في البرلمان الأوروبي جهودها وراء مقترح لتجميد مفاوضات العضوية بشكل مؤقت وقطع المحادثات تلقائيا إذا أعادت تركيا تطبيق عقوبة الإعدام، وهو أمر هدد أردوغان بفعله قبل أقل من شهر.

ومن المقرر أن يجرى التصويت غير الملزم الساعة 12 مساء (11:00 بتوقيت غرينتش).

وإذا تم إقرار هذا الإجراء، فسوف يزيد الضغط السياسي على المفوضية الأوروبية التي تشرف على محادثات الانضمام إلى عضوية الاتحاد، لتتصرف بناء على ذلك.

وبدأت مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد رسميا في 2005.