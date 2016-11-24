طوكيو تشهد هطول ثلوج لأول مرة منذ 54 عاما

طوكيو- د ب أ- قالت هيئة الارصاد إن طوكيو شهدت الخميس هطول ثلوج لأول مرة منذ 54 عاما، حيث جلبت كتلة هواء باردة ثلوجا لشرق اليابان.

كما شهدت البلاد أول تراكم للثلوج في تشرين ثان/ نوفمبر الجاري بوسط طوكيو منذ أن بدأت هيئة الارصاد تجميع بيانات قابلة للمقارنة عام 1875.

وقد اقتربت درجات الحرارة في طوكيو والمناطق المحيطة لدرجة الصفر تقريبا في الصباح، وهو المستوى الذي نادرا ما يتم تسجيله في هذا الوقت من العام ،كما أن هذا الطقس غير المتوقع تسبب في وقوع إصابات وتأخر طفيف فى مواعيد القطارات.