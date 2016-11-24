مقتل خبير متفجرات لدى محاولته تفكيك عبوة ناسفة غربي العراق

الأنبار- الأناضول- أفاد مصدر عسكري، الخميس، بمقتل ضابط مختص بمكافحة المتفجرات خلال محاولته تفكيك عبوة ناسفة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال العميد خميس العيساوي، آمر لواء حشد عشائر عامرية الصمود في الأنبار للأناضول إن “الملازم أول نصيف جاسم، وهو ضابط مكافحة متفجرات في لواء حشد عشائر قضاء عامرية الصمود (23 كلم جنوب الفلوجة)، قتل بانفجار عبوة ناسفة خلال محاولته تفكيكها وسط القضاء”.

وأضاف العيساوي أن القتيل “كان من بين الضباط الذين قاتلوا تنظيم داعش على مدار ثلاث سنوات، واستطاع طيلة الفترة الماضية تفكيك أكثر من 1000 عبوة ناسفة في عموم مناطق وأحياء وقرى القضاء”.

يذكر أن قضاء عامرية الصمود تعرض منذ مطلع عام 2014 إلى هجمات من قبل تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” ولم يستطع التنظيم خلالها الدخول إلى المنطقة بسبب صمود القوات الأمنية والعشائر هناك، وفق مراسل الأناضول.