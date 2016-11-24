الرئيس الأوكراني يطالب بتمديد العقوبات الأوروبية على روسيا

برلين- د ب أ- طالب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الاتحاد الأوروبي بتمديد عقوباته الاقتصادية على روسيا.

يأتي ذلك قبيل انعقاد قمة أوروبية الخميس في بروكسل لمناقشة النزاع مع روسيا بشأن ضم شبه جزيرة القرم والدعم الروسي للمسلحين الموالين لها شرق أوكرانيا.

وقال بوروشينكو في تصريح لصحيفة “دي فيلت” الألمانية الصادرة الخميس إنه لابد من الإبقاء على هذه العقوبات “إلى أن تستعيد أوكرانيا سيادتها و وحدة كامل أراضيها بما في ذلك القرم”.

وعبر الرئيس الأوكراني عن قناعته بضرورة مد العقوبات على روسيا فترة أخرى.

وتأمل أوكرانيا من وراء قمة الخميس في التصديق على اتفاق بشأن التعاون في قضايا الطاقة حيث تعتبر أوكرانيا بلدا هاما لتمرير الغاز الروسي إلى أوروبا.

وحث بوروشينكو الاتحاد الأوروبي على المزيد من التضامن مع بلاده قائلا: “الوحدة والتضامن، هذا هو ما ننتظره من الاتحاد الأوروبي، كلاهما مهم لمساعينا الإصلاحية و لحربنا على العدوان الروسي”.