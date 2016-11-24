استراليا والأردن توقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سيدني- د ب أ- وقعت استراليا والأردن اتفاقا في كانبرا الخميس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تورنبول إن الاتفاق “مثال على الخطوات العملية التي تتخذها حكومتينا لمواجهة وهزيمة الإرهاب العالمي”.

وأضاف متحدثا عن الملك عبد الله الثاني، الذي يقوم بأول زيارة له لأستراليا بصحبة زوجته الملكة رانيا”لا يوجد شريك يمكن الاعتماد عليه ولا غنى عنه لأستراليا في الشرق الأوسط أكثر من جلالة الملك”.

وقال الملك عبد الله إنه سعيد بزيارة “هذا البلد الرائع″ وقدم شكره لأستراليا لمساعدتها في أزمة اللاجئين في منطقته بالتزامها باستقبال 12 ألف لاجئ فارين من سوريا، معظمهم يقيمون في الاردن.

وأضاف الملك “لقد فعلنا أكثر من المطلوب مننا فيما يتعلق بتحمل العبء بالنيابة عن العالم .تدفق اللاجئين أنهك ميزانياتنا والبنية التحتية في بلادنا”.

وقد تعهد تورنبول بتقديم 200 مليون دولار استرالي على مدار ثلاثة أعوام من أجل الأزمة السورية ،وذلك بالإضافة إلى مساعدات إنسانية تقدر بـ213 مليون دولار استرالي منذ 2011.

وقال الملك عبد الله إن هناك حاجة للتوصل “لحل سياسي شامل” للحرب الأهلية في سوريا.

وقد توجه الزوجان الملكيان لسيدني بعد اللقاء الخميس. ومن المقرر أن يغادرا استراليا الجمعة.