عريقات: محادثات جدية لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الاستيطان

رام الله- د ب أ- كشف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هناك محادثات جارية بشكل جدي جدا لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان.

وأعرب في حوار مع صحيفة “الأيام” الفلسطينية نشرته الخميس عن أمله في أن يتم “عرض القرار في مجلس الأمن الشهر القادم”.

وأوضح أن اللجنة الوزارية العربية المختصة بهذا الموضوع، برئاسة مصر وعضوية فلسطين والأردن والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية” ستجتمع قريبا لبحث الأمر.

وأعلن استعداد القيادة الفلسطينية “للتعامل بإيجابية مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967″.

واستهجن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدائم عن الاستعداد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال: “لماذا لم يستجب نتنياهو لدعوة الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) للقاء الثلاثي بمشاركته والرئيس عباس في 8 أيلول/ سبتمبر؟ إن من الواضح أن هذه الحكومة لا تريد المفاوضات والسلام وإنما تريد المستوطنات والإملاءات”.