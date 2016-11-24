مقتل تسعة من مسلحي المعارضة السورية في ريف إدلب

حلب- د ب أ- قتل تسعة من مسلحي فيلق الشام وجبهة فتح الشام في هجوم على حاجزين لهم في ريف ادلب صباح الخميس.

وقال مصدر إعلامي في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن “تسعة عناصر من مقاتلي فيلق الشام وفتح الشام قتلوا في هجوم لمسلحين مجهولين صباح اليوم على حاجزي تلمنس ومعرشورين شرق معرة النعمان بريف ادلب الجنوبي في وقت واحد”.

وأضاف المصدر أن المسلحين وبحسب شهود عيان في المنطقة قدموا على متن دراجات نارية الى الحاجزين وفتحوا النار على عناصر الحاجزين وهم أربعة في حاجز تلمنس وخمسة في حاجز معرشورين.

وحسب المصدر، لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولكنه يرجح أن يكون المهاجمون تابعين لجند الأقصى أو للنظام السوري.