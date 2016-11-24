مقتل ثمانية سوريين من عائلة واحدة في ريف دير الزور

دير الزور- د ب أ- لقي ثمانية سوريين من عائلة واحدة حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في غارات لطائرات التحالف الدولي على قرية في ريف دير الزور الشرقي ليل الاربعاء الخميس.

وقال الناشط الإعلامي أحمد رمضان عضو حملة فرات برس لوكالة الأنباء الألمانية إن “ثمانية قتلوا بينهم امرأتان وخمسة أطفال من عائلة ثابت الدرويش وأصيب 21 آخرون بجروح بينهم ثلاثة في حالة حرجة جراء غارات لطائرات التحالف الدولي عند منتصف ليل الاربعاء/ الخميس على قرية مراط”.

وأضاف رمضان أن تنظيم الدولة الاسلامية قام بتفجير مستشفى الكسرة في ريف دير الزور الغربي بالكامل بعد أن قام بسلب معداته وإيقاف كادره الطبي في الشهر الماضي، كما فجر محطة مياه الكبر بعد أربع ساعات من تفجير المستشفى.

وحسب رمضان، تعد مستشفى الكسرة ومحطة مياه الكبر من أعلى المناطق في الريف الغربي.

وأصدر تنظيم الدولة قرارا صباح الخميس بتفجير كل خزانات المياه المرتفعة في ذات المنطقة في محاولة منه لمنع قوات “سوريا الديمقراطية” الاستفادة منها بعد بدء معركة الرقة الأسبوع الماضي.