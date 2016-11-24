رئيس أركان سلاح الجو الباكستاني: قواتنا المسلحة لا تخشى الهند على الاطلاق

إسلام آباد- د ب أ- صرح رئيس أركان سلاح الجو الباكستاني، سهيل أمان، الخميس، بأن القوات المسلحة الباكستانية “ليست قلقة من الهند على الاطلاق”.

وجاءت تصريحات أمان الخميس، لدى مشاركته في الدورة التاسعة لمعرض الدفاع الدولي “أيدياز 2016″، القائم حاليا في كراتشي بباكستان، وذلك بعد يوم واحد من مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الباكستاني في تبادل لاطلاق النار مع القوات الهندية عند خط المراقبة الحدودي.

ونقلت صحيفة “دون” الباكستانية الاخبارية التي أوردت النبأ، عن أمان قوله: “لسنا قلقين من الهند على الاطلاق. من الافضل إذا أبدوا قدرا من ضبط النفس″.

ودعا أمان الهند إلى حل قضية كشمير، قائلا: “إنهم يجب أن يتحدثوا بشأن قضايا أساسية وسوف تتحسن علاقاتنا”.

وكان مسؤولون باكستانيون قالوا في وقت سابق إن القوات الهندية أطلقت نيرانها على حافلة ركاب في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، في حين قتل ثلاثة جنود باكستانيين في تبادل لإطلاق النار في المنطقة نفسها.

وصرح مسؤول الشرطة، إبرار أحمد، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن قذيفة هاون أصابت الحافلة في قرية لوات عند خط المراقبة، وهو خط افتراضي يفصل شطري كشمير الهندي والباكستاني.

وقال بيان صادر عن الجيش إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا، مضيفا أن تبادلا لإطلاق النار في نقاط أخرى استمر لعدة ساعات.