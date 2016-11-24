مرتضى منصور لمايا دياب: رجلك عاملة زي المعزة (فيديو)

لندن – القدس العربي

استنكر النائب البرلماني، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور خلال استضافته في برنامج “فحص شامل”، المذاع على شاشة الحياة، استعراض الفنانة مايا دياب لجمال ساقيها في حلقة سابقة من نفس البرنامج، وقال: “رجلك إيه اللي عاملة زي المعزة، مش فاهم إيه رجلك اللي انت عاملتيها لنا دي.”

واعترضت مقدمة البرنامج رغد شلهوب على هذا الأسلوب قائلة لمنصور إن مشكلته هي استخدامه لهذه الألفاظ التي تشعل الناس. لكن منصور سألها إن كانت تفضل أي يقول “رجلها زي المعزة، ولا رجلها زي الحمار؟”.

وأضاف مرتضى منصور: أريد أن أقول لها ولأمثالها، طبعا هي لا تمثل لبنان. أنا أعرف أن في لبنان أناس كثير محترمون، وأعطيتك نماذج. هي تمثل موجة جديدة طالعة تقول “أنا أهو”.