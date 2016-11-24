مي عز الدين تنفي زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة

لندن – القدس العربي

خرجت الفنانة المصرية المعروفة مي عز الدين عن صمتها ونفت بشكل قاطع وواضح خبر ارتباطها برجل الأعمال المعروف أحمد أبوهشيمة، وأكدت إن الأمر لا يعدو كونه مجرد شائعة تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي هذه الأيام.

وكتبت عز الدين عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات والتدوينات الشهير “تويتر”: “خبر ارتباطي غير صحيح و مكرر، كالعادة”.

وذكرت تقارير على الانترنت إن أبوهشيمة انزعج بشدة من هذه الشائعات وانتشارها بين الحين والآخر، فيما ذهبت أقاويل إلى أن هذه الشائعات انتشرت مرة أخرى بسبب حلول مي عز الدين ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج “كل يوم” الذي يعرض على قناة مملوكة لأبوهشيمة، وذلك قبل أيام قليلة.