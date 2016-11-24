التحالف العربي يعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه مأرب اليمنية

صنعاء - د ب أ- اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف العربي، الخميس، “صاروخين بالستيين” أطلقهما الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح باتجاه محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري في مأرب طلب عدم الكشف عن اسمه، إن منظومة الدفاع الجوي “باتريوت “، اعترضت صاروخين بالستيين أطلقتهما “مليشيا” الحوثي وصالح نحو مدينة مأرب.

وأكد المصدر تدمير الصاروخين في سماء مأرب دون وقوع اي خسائر.

وكان الحوثيون وقوات صالح قد أطلقوا خلال الأسبوع الجاري نحو ستة صواريخ باتجاه مدينة مأرب، تصدت لها منظومة “باتريوت”.