قائد الحرس الثوري الإيراني: سنتبع أي قرار يتخذه النظام بشأن الاتفاق النووي

طهران – د ب أ- أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية اللواء محمد علي جعفري، أن الحرس سيدعم ويتبع أي قرار يتخذه النظام بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول الخميس إن “الحرس الثوري هو جزء من النظام الإسلامي وسيعمل في إطار القرار الذي سيتخذه النظام، كما سيدعم أي قرار متخذ من جانب قائد الثورة الإسلامية والحكومة ومجلس الشورى الإسلامي”.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال أمس إن الجمهورية الإسلامية ستتخذ “رد فعل” على “خروقات الإدارة الأمريكية، وآخرها تمديد الحظر”.

وقال المرشد :”لو تم تنفيذ هذا التمديد، فإنه يعد انتهاكا للاتفاق النووي”، مؤكداً :”لا ينبغي أن يتحول الاتفاق إلى أداة لفرض الضغوط على إيران وشعبها”.