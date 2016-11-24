اتحاد الكرة الآسيوي يستحدث خططا استراتيجية للاتحادات الوطنية

الرياض - د ب أ

استحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة جديدة من التعليمات من أجل الارتقاء بمستوى حوكمة اللعب في قارة آسيا، ضمن التعليمات الجديدة للتطوير والمساعدة المالية والتي تم المصادقة عليها من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويستهدف الاتحاد الاسيوي من هذه الخطوات رفع مستوى الاحترافية في العمل وضمان النزاهة على كافة المستويات في الإدارة.

ووفقا لموقع الاتحاد الاسيوي توضح تعليمات التطوير تفاصيل الحقوق والواجبات والالتزامات المطلوبة من كافة الأطراف المعنية في تطبيق برامج التطوير، وخاصة في معايير النزاهة والتزامات الاتحادات الوطنية وإعداد التقارير المطلوبة.

وقد تم إضافة ثلاثة عناصر جديدة إلى تعليمات نظام المساعدة المالية بهدف تحسين نظام المحاسبة والشفافية في توزيع المساعدات المالية. ويتوجب على الاتحادات الوطنية الأعضاء الآن أن تقوم بإعداد خطة استراتيجية لمدة أربع سنوات، ويصادق عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحيث تكون متوافقة مع تعليمات التطوير في الاتحاد القاري.

وستقوم دائرة التطوير في الاتحاد الآسيوي بالمساعدة في إعداد الخطة الاستراتيجية عند الحاجة، ويتم الطلب من الاتحادات الوطنية أن توفر بيانات حساباتها البنكية وتقرير تفصيلي بالأنشطة.

وسعيا لتحسين القدرات الاستراتيجية للاتحادات الوطنية، فإن التعليمات الجديدة حددت معايير للاستفادة من المساعدة المالية السنوية ونظام تدقيق مالي خاص لها، بحيث يفرض النظام تخصيص 15% على الأقل من قيمة المساعدة المالية لكرة القدم النسائية بجانب عمل تدقيق مركزي على المساعدات المالية في مجموعة مختارة من الاتحادات الوطنية من أجل تحسين عملية المراقبة وإعداد التقارير بشكل سنوي.