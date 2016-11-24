قائد إيراني: الحشد الشعبي قد يتوجه إلى سوريا عقب استعادة الموصل

إسطنبول - الأناضول – قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، إن قوات الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة العراقية ومدعومة من طهران) قد يتم إرسالها إلى سوريا عقب تحرير الموصل من تنظيم “الدولة الاسلامية”، وأنه لا حاجة لدعم عسكري إيراني لها.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين خلال مشاركته في مهرجان “مالك الأشتر”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وقال جعفري “إن العالم الإسلامي بحاجة إلى دعم ومساعدة بعضه البعض في الوقت الراهن، وقد يتم إرسال الحشد الشعبي إلى سوريا في هذا الإطار”.

ونفى جعفري ما يُقال عن تدخل إيران في عملية الموصل، قائلاً “لا يوجد لدينا أي تواجد عسكري في الموصل”، مبيناً أنه قد يكون هناك عدد محدود من المستشارين الإيرانيين في المنطقة.

وأضاف جعفري “إن المجاهدين العراقيين، والحشد الشعبي أقوياء، ولا يحتاجون إلى قوات إيرانية”.

وانطلقت معركة استعادة الموصل 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “داعش”، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية.