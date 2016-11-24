حديقة حيوان أمريكية تعرض فهداً مهدداً بالانقراض

لندن – القدس العربي

عرضت حديقة حيوان بروكفيلد الواقعة قرب مدينة شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة، صغير فهد الآمور الذى يعد من الفهود المهددة بالإنقراض أمام الزائرين .

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الخميس، أن الفهد الصغير الذى يدعى “تيمور” يبلغ من العمر 4 أشهر فقط.

وتعيش فهود الآمور في سيبريا قبل الحدود الصينية ولم يتبق منها فى البرية سوى 70 فهدا فقط.

ومن أهم التهديدات التى تواجه فهد الآمور تغيير الطقس والمواسم خلال السنة ، وضعف قدرته على البقاء في منطقته التي يكثر بها الذئاب والدببة ، فلم يبق سوى فهد واحد في كوريا الشمالية.