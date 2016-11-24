أول حظر”مؤقت” للتجوال بمنطقة محررة شرق الموصل

نينوى - الأناضول – فرضت القوات العراقية، الخميس، أول حظر تجوال “مؤقت” بمنطقة محررة، شرق الموصل (شمالي البلاد)، لحين الانتهاء من تدقيق البيانات الشخصية وتفتيش المنازل، بحثاً عن مطلوبين في المنطقة، بحسب ضابط بالجيش.

وقال النفيب طه المشهداني، إن “القوات العراقية فرضت، منذ صباح اليوم، حظراً للتجوال على منطقة كوكجلي أول الأحياء المحررة، شرق الموصل”.

وأوضح أنه “تم منع دخول المركبات والمساعدات الإنسانية الى المنطقة، ومنعت حتى فتح الأسواق وبدأت بعملية تدقيق البيانات وتفتيش المنازل بحثاً عن مطلوبين”.

ولم يعلن الضابط موعداً للانتهاء من حظر التجوال، غير أنه لا يزال مستمراً من الصباح وحتى الساعة 10:20 تغ.

واستعادت قوات النخبة العراقية وقوات مكافحة الإرهاب (تابعة للدفاع)، خلال الأيام الماضية، عدداً من الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية في مدينة الموصل من قبضة “الدولة”.

وتواجه القوات العراقية صعوبات كبيرة جداً في عملية اقتحام الأحياء السكنية لمدينة الموصل لاعتماد تنظيم “الدولة” على العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة والسيارات المفخخة والقناصة وشبكة الأنفاق لسهولة الحركة، فضلاً عن ذلك معرفتهم الجغرافية بالمنطقة.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، من الجيش والشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوى، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.