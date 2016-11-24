تنظيم خامس مظاهرة للمطالبة باستقالة رئيسة كوريا الجنوبية في سول السبت المقبل

سول- د ب أ – من المقرر أن تشهد العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول، السبت، خامس مظاهرة كبرى مطالبة باستقالة الرئيسة، باك كون هيه، على خلفية فضيحة الفساد وإساءة استخدام النفوذ المنطوية على صديقتها تشوي سون سيل.

ويتوقع منظمون أن يخرج حوالي مليوني شخص كحد أقصى إلى ميدان كوانج هوا مون في وسط سيؤول، للمشاركة في المظاهرات المرتقبة، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وتطالب المظاهرات السلمية كل سبت باستقالة الرئيسة، منذ انطلاقها للمرة الأولى في 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي.