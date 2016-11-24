أردوغان: السياسات التعليمية الخاطئة أنتجت منظمات إرهابية

أنقرة – الأناضول – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إنّ بروز منظمات إرهابية تتغذّى من النزاعات العرقية وأخرى تستغل المفاهيم الدينية، ناتج عن الأخطاء الحاصلة في مجال السياسات التعليمية.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها بحفل أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة يوم المعلم التركي.

وأوضح أردوغان أنّ بلاده تمتلك ماضٍ عريق في الثقافة، وأنّ الأنظمة التعليمية الأجنبية، أدت إلى نشوء جيل ذو شخصية مزدوجة وميّال للصراعات.

وأكّد أردوغان أنّ منظمة غولن تعدّ نتاج سياسات تعليمية متخلفة وقمعية وبعيدة عن القيم الأساسية للمجتمع.

وفي هذا السياق قال أردوغان: “مكافحة الإرهابيين واجب يقع على عاتق قوات الأمن، أمّا مكافحة الإرهاب فهي وظيفة منوّطة بالمجتمع عامةً، فلا نرضى بأن يقع فرد واحد من أبنائنا في شباك منظمات إرهابية كتلك المنظمات التي تنشط حالياً، وعلينا جميعاً أن نتكاتف لنحارب محاور الشر المتمثلة في المنظمات الإرهابية”.