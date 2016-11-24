حفتر يعتبر سماح تونس بتحليق طائرات أمريكية في سمائها شأنا داخليا

بنغازي - الأناضول - قال خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المنبثق عن مجلس نواب طبرق، إن سماح تونس بتحليق طائرات أمريكية في سمائها “شأن داخلي”.

والثلاثاء، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في حوار تلفزيوني، إنّ “الولايات المتحدة استعملت طائرات بدون طيار للقيام بعمليات استطلاعية على الحدود التونسية الليبية في إطار التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب”، نافياً إقامة قواعد عسكرية أمريكية في بلاده.

تعقيب حفتر جاء على لسان الناطق باسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري، نشره على الصفحة الرسمية للقيادة الخميس.

وأضاف المسماري أن “القائد العام للجيش المشير أركان حرب خليفة حفتر يعتبر تصريحات الرئيس التونسي بخصوص السماح لطائرات أمريكية بالتحليق فوق أراضي بلاده شأن داخلي تونسي”.

وتربط ليبيا وتونس حدود مشتركة لكنها لا تخضع لسيطرة قوات مجلس النواب، كونها تتمركز بها قوات أمنية تابعة للمؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ المنبثقة عنه في طرابلس.

كما شهدت تلك الحدود تسلل العديد من المسلحين الذين تنقلوا بين الجانبين الليبي والتونسي.

يُشار إلى أن تصريحات السبسي جاءت في أعقاب الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية حول وجود قواعد عسكرية أمريكية بتونس وهو ما نفته وزارة الدفاع التونسية أكثر من مرة.

وفي وقت سابق من هذا العام تعاظمت المخاوف من انتشار المجموعات الإرهابية وعلى رأسها “الدولة الاسلامية” في الأراضي الليبية وعلى الحدود مع الجارتين تونس والجزائر، وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية تدخل عسكري غربي في ليبيا.

غير أن تونس أكدت مراراً أن مجالها الجوي أو البري “لن يتم استغلالهما، في صورة أي تدخل عسكري في ليبيا”.