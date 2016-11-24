الأمم المتحدة: المعارضة في حلب توافق على خطتنا للمساعدات

جنيف - رويترز – قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند الخميس، إن جماعات المعارضة السورية المسلحة في شرق حلب المحاصر وافقت على خطة المنظمة الدولية لتوصيل المساعدات وعمليات الإجلاء لأسباب طبية لكنها في انتظار الضوء الأخضر من روسيا والحكومة السورية.

وهناك نحو 275 ألف شخص محاصرون في شرق حلب حيث كانت آخر الحصص الغذائية التي وفرتها الأمم المتحدة قد وزعت في 13 نوفمبر تشرين الثاني. وقال إيجلاند إن الشاحنات جاهزة في تركيا وغرب حلب لإدخال المساعدات لكن الأمم المتحدة بحاجة لإخطارها قبل ذلك باثنتين وسبعين ساعة للتحضير “للعملية الكبيرة والمعقدة والخطيرة”.

وقال إيجلاند للصحافيين “نأمل الحصول على الضوء الأخضر من كل من الجانب الروسي والجانب الحكومي السوري. الإشارة اليوم من الجانب الروسي كانت إيجابية… على كل الأحوال البديل هو أن يموت الناس جوعاً. لا يمكن السماح بحدوث ذلك.”