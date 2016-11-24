حرائق تؤججها الرياح الشرقية تربك إسرائيل وتضطرها لطلب النجدة من عدة دول

الناصرة ـ “القدس العربي” من وديع عواودة: عجزت إسرائيل عن إطفاء عدة حرائق خطيرة اشتعلت بعدة مواقع لليوم الرابع على التوالي مما اضطرها للاستنجاد بدول الجوار طالبة طواقم إطفاء جوية فيما يتهم بعض وزرائها الفلسطينيين بالتلميح والتصريح بإشعالها عمدا.

وكانت النيران اشتعلت قبل أيام في محيط قرية واحدة السلام غربي القدس المحتلة والتي يقطنها عرب ويهود واستغرق إخمادها يومين كاملين بجهود كبيرة. لكن ما أن خبت النار في غابات واحة السلام حتى اندلعت تباعا حتى اليوم بعشرات المواقع في طول البلاد وعرضها.

من أخطر هذه الحرائق تلك التي حاصرت “زخرون يعقوب (زمارين) جنوب حيفا وهي واحدة من أقدم المستوطنات الصهيونية في البلاد وقد أتت النار على بعض بيوتها بعد هرب سكانها. وتزداد خطورة الحرائق نتيجة عدم هطول الأمطار والجفاف وقوة الرياح الشرقية السريعة والجافة التي تؤجج النار وتجعلها تتسع بسرعة أكبر من طاقة طواقم الإطفاء على مواجهتها حيث تسير بسرعة فائقة تلتهم كل ما بطريقها وتبلغ ألسن اللهب نحو 20 مترا وأكثر. وشهدت مدينة حيفا عدة حرائق خطيرة في منطقتها الصناعية وفي جبل الكرمل مما اضطر عشرات آلاف من سكان أحياء كاملة لإخلاء بيوتهم وأماكن عملهم علاوة على جامعة حيفا ومستشفى الكرمل وقد اكتظت الشوارع بالفارين من النار بحالة هلع. كما تم إغلاق ميناء حيفا بسبب خطورة الرياح الشرقية السريعة التي أسقطت أعمدة ورافعات وكانت النار قد حاصرت محطتي الكهرباء والمياه اللتين تم إخلاؤهما من العالمين على عجل.

وسارعت سلطة الإطفاء لمخاطبة أهالي المدينة على لسان الناطق باسمها الذي قال ببيان عاجل “الوضع حرج وهناك خطر حقيقي على الأرواح، المدارس والممتلكات ولذا أدعو كل من يستطيع مغادرة المكان أن يغادره فورًا” وهذه الحالة تذكر بحريق جبل الكرمل عام 2010 والذي تسبب وقتها بمصرع العشرات من رجال الأمن والإطفاءممن حاصرتهم النار خلال مساعي الإخماد. وعلى خلفية ما تشهده البلاد تم تجنيد وحدات من جيش الاحتياط للمساعدة في مواجهة حالة الطوارئ.

ولا تزال الحرائق مستمرة في عدة مناطق خاصة حيث تكثر الغابات بسبب أحوال الطقس التي تشهدها البلاد حيث عملت طواقم الإطفاء خلال الليلة الماضية على إخماد عدة حرائق أسفر عن احتراق منازل بالإضافة إلى تضرر العشرات من المواطنين وعن تشويش سير الحياة علاوة على احتراق آلاف الدونمات.

يشار إلى أنه منذ الإثنين الماضي تواصل فرق الإطفاء محاولات السيطرة على موجة الحرائق، والتي قدر عددها في الساعات الأخيرة بـ220 حريقا، منها 189 حريقا في مناطق مفتوحة على طرفي الخط الأخضر كما قامت طائرات الإطفاء في ساعات مساء أمس بـ107 طلعات جوية ألقت خلالها نحو 50 طنا من المواد التي تمنع الاشتعال. وقالت مصادر في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية إن بعض هذه الحرائق كان متعمدا وفي أعقاب ذلك قرر الوزير غلعاد إردان والمفتش العام للشرطة روني الشيخ تعزيز تواجد الشرطة في المناطق المفتوحة.

وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسي تسيبراس، ومع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلانكوفيتش، وطلب منهما المساعدة في إخماد الحرائق من خلال إرسال طائرات إطفاء. ووافق رئيسا الوزراء اليوناني والكرواتي على الطلب وأكدا أنهما سيقومان بإرسال الطائرات في أسرع وقت وفعلا وصلت طواقم منهما. وكشف أمس أن تركيا عرضت مساعدة على إسرائيل بإخماد الحرائق من خلال إرسال طواقم إطفاء برية وجوية وقال ديوان رئيس حكومتها أنه تم الاستجابة للعرض. وشاركت طائرات إطفاء كبيرة في محاولات إخماد النار في منطقة حيفا تستطيع كل منها حمل عشرة طن من المياه أو المواد الخاصة لإطفاء النار. كما وصلت طائرات روسية عملاقة (برايف 200) تستطيع أن تهبط على وجه سطح البحر وتستطيع حمل 12 طنا من المواد المضادة للنار وذلك بعدما هاتف نتنياهو الرئيس الروسي فلادمير بوتين طالبا المساعدة العاجلة. وبحال استمرت النار هناك دعوات إسرائيلية لاستدعاء الطائرة الأمريكية العملاقة من طراز ” أفارجرين 747 ” التي تحمل 95 طنا من المواد المضادة للنار والتي سبق وشاركت في إخماد حريق الكرمل قبل ست سنوات. وفيما قال وزير الأمن الداخلي إن الشرطة تحقق بالسؤال إذا كانت الحرائق نتيجة إهمال أو فعل فاعل فقد اتهم وزير التعليم الفلسطينيين بها بقوله بالتلميح إن من يحرق البلاد لا يستطيع الادعاء بأنها له وتبعه بعض نواب اليمين ممن اعتبروها “إرهاب حرائق”.