طيران التحالف يجدد قصفه الجسرين الثالث والرابع في الموصل

نينوى - الأناضول – قال العقيد أحمد الجبوري الضابط في الجيش العراقي، إن طيران التحالف الدولي جدد الخميس، قصفه للجسرين الثالث والرابع بمدينة الموصل شمالي البلاد.

وأوضح الجبوري الضابط في قيادة عمليات نينوى أن “طائرات التحالف وجهت فجر اليوم ضربات جوية للجسرين الثالث والرابع اللذين سبق وأن خرجا عن الخدمة (خلال الأسبوع الجاري)”.

وأشار إلى أن “هذين الجسرين من الجسور الاستراتيجية الخمسة التي لم يبق منها إلا الجسر القديم وهو صغير ولا يتحمل مرور المركبات الكبيرة”.

وأضاف أن “الجسر القديم لم يتعرض لأي قصف جوي”، موضحاً انه وردت إليه انباء اولية عن قصفه غير انه ثبت لاحقاً عدم صحتها.

وكان الجبوري أفاد في وقت سابق بتعرض هذا الجسر للقصف من قبل طيران التحالف ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة.

وعن الغاية من تدمير الجسور أوضح المصدر نفسه أن “القوات العراقية والتحالف تحاول إيقاف تدفق المركبات المفخخة إلى المناطق المحررة في الجانب الأيسر (الشرقي) من الموصل وهي الشرقية والشمالية الشرقية”.

ويربط جانب الموصل الأيمن (غرب) بالأيسر خمسة جسور، وفي حال خروجها مجتمعة عن الخدمة سيتوقف التنقل بين الجانبين بشكل نهائي، ولا تستطيع القوات الأمنية العبور من الجانب الأيسر نحو مركز المدينة أو العكس سوى بطريقة إقامة الجسور العائمة، وهذا يحتاج الكثير من الوقت ويتسبب بتأخر عمليات استعادة المدينة.

والأربعاء، جرى استهداف “الجسر الثالث”، وقبله بيومين قُصف “الرابع″، أما “الخامس″ فتوقف عن الخدمة بشكل جزئي عند قصفه مطلع نوفمبر/تشرين ثان الجاري، فيما تعطل “جسر الحرية” بشكل كلي، عقب استهدافه منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حسب مصادر من داخل المدينة.

وانطلقت معركة استعادة الموصل، في 17 أكتوبر/ تشرين أول 2016، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، من الجيش والشرطة، مدعومين بقوات من الحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، كما شهدت استعادة عشرات البلدات والقرى من قبضة التنظيم.