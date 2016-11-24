مظاهرة في بلجيكا ضد إجراءات التقشف

بروكسل- الأناضول- تظاهر الآلاف من موظفي قطاع الصحة في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، احتجاجاً على تطبيق الحكومة إجراءات تقشف.

واحتج المتظاهرون على تقليص النفقات الحكومية المخصصة للقطاع، ورفعوا لافتات طالبوا خلالها بتوفير المزيد من الوظائف ورفع مستوى الأجور.

ولم تسجل حتى اللحظة (14:10 تغ) أية مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين.

وذكرت “وكالة أسيوشيتد برس″ للأنباء أن عدد المتظاهرين يقدر بـ20 ألفاً.

وتسعى بروكسل لمواجهة أزمتها الاقتصادية، من خلال إجراءات تشمل خفض الأجور ورفع سن التقاعد، وشهدت في الآونة الأخيرة عدداً من الاحتجاجات على تلك الإجراءات.

واحتشد أكثر من 60 ألف متظاهر في العاصمة البلجيكية، في مايو/ أيار الماضي، للاعتراض على التقشف، شهدت مصادمات بين المتظاهرين ورجال الأمن.