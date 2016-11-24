يلدريم: تركيا سترد على هجوم قتل فيه ثلاثة جنود أتراك في سوريا

أنقرة- رويترز- قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الخميس إن بلاده سترد على هجوم في سوريا قتل فيه ثلاثة جنود أتراك.

وقال للصحفيين في أنقرة “فقد ثلاثة جنود أرواحهم في هجوم الأمس. من الواضح أن بعض الناس غير راضين عن هذه المعركة التي تخوضها تركيا ضد داعش. بالتأكيد سيكون هناك انتقام من هذا الهجوم.”

وقال الجيش التركي في وقت سابق إن ضربة جوية يشتبه في أنها سورية قتلت الجنود الثلاثة ليكونوا أول ضحايا أتراك على ما يبدو يسقطون على يد قوات الحكومة السورية منذ أن توغلت قوات تركية في سوريا قبل نحو ثلاثة أشهر.