70 قتيلا على الأقل غالبيتهم من الزوار الإيرانيين في انفجار شاحنة مفخخة جنوب شرق بغداد

الحلة- أ ف ب- قتل 70 شخصا وأصيب 20 آخرون على الأقل الخميس بجروح غالبيتهم من الزوار الشيعة الإيرانيين العائدين من كربلاء، بانفجار شاحنة مفخخة داخل محطة للوقود جنوب شرق بغداد، بحسب ما قال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل فلاح الراضي إن “هناك على الاقل 70 قتيلا، أقل من عشرة منهم هم عراقيون، والباقون إيرانيون”.

ووقع الانفجار في قرية الشوملي التي تقع على بعد 120 كيلومترا جنوب شرق العاصمة بغداد، ونحو 80 كيلومترا إلى جنوب شرق كربلاء.

وأضاف الراضي أن “انتحاريا يقود صهريجا فجر نفسه وسط حافلات كبيرة إضافة إلى حافلتين صغيرتين داخل محطة الوقود”، مشيرا أيضا إلى وجود “عشرين جريحا نقلوا إلى المستشفيات”.

وقال ضابط برتبة مقدم لوكالة فرانس برس كان في المكان إن “سبع حافلات على الأقل كانت داخل المحطة لحظة وقوع الانفجار”.

من جهته، أكد مصدر في استخبارات الشرطة لفرانس برس أن هذه الحافلات كانت تنقل زوارا إيرانيين وبحرينيين وعراقيين، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان.

وقال شاهد يدعى موسى عمران لفرانس برس “كان هناك إيرانيون، وأيضا أشخاص من البصرة والناصرية” في العراق.

وكان ملايين الزوار الشيعة من عراقيين وعرب وأجانب احيوا الاثنين، ذكرى أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية.