مجلس وزراء العدل العرب يطالب بالحيلولة دون استغلال الإرهابيين تكنولوجيا المعلومات

القاهرة- د ب أ- أدان وزراء العدل العرب كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدره.

وطالب الوزراء بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.

وأكد الوزراء، في ختام أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت الخميس بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة العراق، على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وحث مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية على التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية.

دعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني.

ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.

وفيما يتعلق بشبكة التعاون القضائي العربي بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قرر مجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماع للجنة الفنية لخبراء وزارات العدل في الدول العربية لإعداد مشروع النظام الداخلي لهذه الشبكة في ضوء ما يرد من ملاحظات الدول العربية، تمهيدا لعرض نتائج أعمالها على الدورة القادمة للمجلس وتكليف الأمانة الفنية للمجلس للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب.

ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، مرحبا في الوقت نفسه بعقد المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأخذ العلم بتقرير وتوصيات المؤتمر.

ورحب المجلس باقتراح الأمانة الفنية له بتحديد يوم 25 كانون أول/ ديسمبر من كل عام “يوما عربيا لمكافحة الفساد”.

وقرر المجلس اعتماد “البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر” وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مع احالته إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده والتوقيع عليه في اجتماع مشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب.

وقرر المجلس اعتماد البروتوكول العربي لمنع مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده والتوقيع عليه في اجتماع مشترك مع نظرائهم وزراء العدل.

واعتمد المجلس العديد من الاتفاقيات منها ما يتعلق بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.

وكان مجلس وزراء العدل عقد دورته الثانية والثلاثين بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي خلفا لنظيره الأردني، وحضور السفير فاضل جواد الامين العام المساعد للشؤون القانونية لدى الجامعة العربية، ومشاركة وزراء العدل العرب أو من يمثلهم.

وأكد الزاملي في كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسة ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكافة اشكالها وصورها التي استفحلت في العديد من بلدان المنطقة، مشيرا إلى الحرب التي تخوضها بلاده الان ضد الإرهاب في الموصل وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعرب.

ومن جانبه، أكد الشيخ وليد الصمعني وزير العدل السعودي الرئيس الفخري للمجلس ان المنطقة العربية تمر حاليا بمرحلة تحتاج لتوحيد الرؤى، وذلك لمواجهة ما يحيط بها من تحديات تتطلب التكاتف للتصدي لها.

واعرب عن امله في ان يسهم الاجتماع بما يناقشه من موضوعات هامة في التوصل لنتائج فاعلة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، اكد الامين العام المساعد للشؤون القانونية لدى الجامعة العربية السفير فاضل جواد ان هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة كونها تنعقد في ظروف دقيقة تواجه المنطقة فيها مخاطر وتحديات، من ابرزها مكافحة الإرهاب فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح وغسل الاموال، مشددا على انه لا يمكن لأي دولة مما بلغت امكانياتها التصدي لها بمفردها.

ويأتي انعقاد المجلس بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط وبناء على ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الاساسي لمجلس وزراء العدل العرب، نظرا لما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات.