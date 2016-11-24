عائلات عربية تستعد لإيواء يهود متضررين من الحرائق في إسرائيل

القدس- الأناضول- أبدت عشرات العائلات العربية في إسرائيل، اليوم الخميس، استعدادها لتقديم المساعدة والإيواء لليهود والعرب المتضررين من الحرائق المندلعة منذ ثلاثة أيام وسط وشمالي البلاد.

وقال منصور عباس، نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل (الجناح الجنوبي)، في تصريح حصلت “الأناضول” على نسخة منه، إن “عشرات الإخوة من أهلنا (العرب) أبدوا استعدادهم لتقديم المساعدات وإيواء العائلات المتضررة في بيوتهم”.

وأضاف عباس “المساعدات تشمل كافة العائلات العربية واليهودية دون تفرقة دينية أو قومية”.

والحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) ممثلة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، خلافاً للحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) برئاسة الشيخ رائد صلاح، التي ترفض التمثيل في الكنيست.

وأشار عباس إلى أن جهوداً ما زالت تبذل للوصول للعائلات المتضررة بشتى السبل، لافتاً أن الحركة الإسلامية أقامت غرفة طوارئ وتنسيق للجهد الإنساني والإغاثي.

ويقدر مكتب الإحصاء الإسرائيلي، عدد المواطنين العرب في إسرائيل، بأكثر من مليون و400 ألف نسمة، يشكلون نحو 20% من عدد سكان إسرائيل البالغ 8 مليون ونصف مواطن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين، من 12 حيا وصلتها الحرائق في مدينة حيفا (شمالي).

وتعكف طواقم الإطفاء الإسرائيلية، بمساعدة دول أخرى، على إخماد حرائق تتوسع منذ 3 أيام في منطقتي وسط وشمالي البلاد.