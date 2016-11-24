يلدريم يحذّر أوروبا: قطع العلاقات يعني طوفاناً من المهاجرين

أنقرة- رويترز- حذّر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الخميس من أنه بدون مساعدة تركيا فإن أوروبا قد “تغمرها” موجات من المهاجرين، وقال إن قطع المحادثات مع الاتحاد الأوروبي سيكون ضاراً لأوروبا أكثر بكثير من تركيا.

وقال يلدريم، في تصريحات بثت على الهواء في التلفزيون، “نحن أحد العوامل التي تحمي أوروبا. إذا ترك اللاجئون يعبرون فإنهم سيتدفقون على أوروبا ويجتاحونها، وتركيا تحول دون ذلك”.

وتابع قائلاً “أعترف بأن قطع العلاقات مع أوروبا سيضرّ تركيا، لكنه سيضر أوروبا بخمسة أو ستة أمثال”.