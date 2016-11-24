البيت الأبيض يدين الهجوم على الزوار الشيعة الإيرانيين في العراق
Nov 24, 2016
واشنطن- رويترز- أدان البيت الأبيض اليوم الخميس هجوماً في الحلّة بالعراق قتل نحو 100 شخص أغلبهم من الزوار الإيرانيين الشيعة، وقال إن التفجير “كان يهدف بوضوح إلى تأجيج التوترات الطائفية”.
داعش منظمه إرهابيه مسلحه تريد إستخدام العنف للوصول للسلطه. لذا تكفر كل من يقف في وجهها وهي تستهدف المسلمين قبل غيرهم……والتفجيرات في البلدان الإسلاميه في العراق وسوريا ومصر وليبيا واليمن وافغانستان وباكستان خير دليل على ماأقول……… بالله عليكم هل سمعتم احد من اتباع اهل البیت
( الشيعه) ینفجر نفسه لقتل الابریاء ويدعي الشهاده؟