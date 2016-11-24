البيت الأبيض يدين الهجوم على الزوار الشيعة الإيرانيين في العراق





واشنطن- رويترز- أدان البيت الأبيض اليوم الخميس هجوماً في الحلّة بالعراق قتل نحو 100 شخص أغلبهم من الزوار الإيرانيين الشيعة، وقال إن التفجير “كان يهدف بوضوح إلى تأجيج التوترات الطائفية”.