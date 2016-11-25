﻿بن علي يتهم هيئة «الحقيقة والكرامة» بتفرقة التونسيين

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: اتهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي هيئة «الحقيقة والكرامة» بمحاولة تفرقة التونسيين وتأليبهم على بعضهم، مذكرا بجهوده في «حماية تونس وحفظ كرامة التونسيين»، دون أن ينفي ارتكاب نظامه لعدد من التجاوزات في مجال انتهاك حقوق الإنسان، فيما استبعد محللون أن تؤدي الجلسات العلنية التي تنظمها الهيئة إلى إطلاق موجة عنف ضد المتورطين في قضايا تعذيب في البلاد.

وأصدر بن علي بيانا عبر مكتب محاميه منير بن صالحة اعتبر فيه أن الطريقة التي عرضت فيها الشهادات من طرف واحد (الضحايا) دون تقديم الرواية المقابلة للأحداث (من قبل المتهمين بارتكاب أعمال تعذيب) خلال الجلسات العلنية التي نظمتها الهيئة مؤخرا «تحول هذه الجلسات إلى عمل القصد منه هو طمس الحقائق وليس إبرازها لأن التاريخ لا تصنعه أنصاف الحقائق (…) وإلا فإن جلسات الاستماع المذكورة سوف تؤدي إلى تفرقة التونسيين وتأليب بعضهم على بعض».

كما عبّر عن تعاطفه مع ضحايا الإرهاب والعنف السياسي، محذرا من أن تكون الجلسات المذكورة محاولة لإلهاء التونسيين عن المشاكل الحقيقية التي تهددهم والمتمثلة في الإرهاب والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

واعترف بن علي، في بيانه، بأن نظامه مارس العديد من الأخطاء والتجاوزات خلال مواجهته لـ»أجنحة سرية وعسكرية لتنظيمات حزبية تدعي العمل في العلن، وأخرى سياسية تعمل خارج الشرعية والقانون وتمارس العنف وتحرّض عليه»، مشيرا إلى أنه شكل لجنة تحقيق برئاسة الرشيد إدريس بهدف كشف التجاوزات والانتهاكات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تم نشرها في إحدى الصحف المحلية كي لا يُتهم بالتعتيم والتغطية و»أذنا نحن بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك».

وأكد في ختام بيانه أنه عمل على حماية تونس وشعبها وترابها ولم يدخر جهدا في توفير السبل لتأمين العيش الكريم للتونسيين وحفظ كرامتهم، مطالبا المؤرخين «المحايدين النزهاء» بتوثيق إيجابيات وسلبيات فترة حكمه.

ووصف المحلل السياسي والدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي بيان بن علي بـ»المتوازن» لكنه استبعد، في حديث لـ»القدس العربي» أن تؤدي الجلسات العلنية لهيئة «الحقيقة والكرامة» إلى إطلاق موجة عنف في البلاد، مشيرا إلى أن «التونسيين ليسوا شعبا دمويا وهذا ثابت عبر التاريخ، وحتى لما وقعت الفتنة البورقيبية – اليوسفية (بين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف) فهي لم تتجاوز حدودا معينة، كما أن هيئة الحقيقة والكرامة فيها جانب سياسي كبير وهو يخضع لميزان القوى وفي صدد التطور باتجاه إعادة التوازنات في البلاد والناس تتجه للاهتمام بأمور أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في البلاد».

وحول محاولة بن علي تسويق نفسه كـ»ضحية» عبر هذا البيان، قال العبيدي «مشكلة كل الديكتاتوريين في العالم العربي أنهم كان لديهم إنجازات في بلدانهم ولكن محيطهم كان مستبدا ولديه نوع من المحسوبية وقام بتجاوزات كثيرة، وعندما يتطور الشعب يصبح واعيا أكثر بحقوقه وبالوضع القائم في البلاد ويصبح حساسا ولديه قلق أكبر تجاه أي تجاوز وهذا ما يحصل في تونس، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي زمن بورقيبة وبن علي شهد إنجازات كبيرة، كما أن الوضع التعليمي كان أفضل، إذ كانت هناك مكاسب عديدة ولكن يعتبرها طيف من المحيط والمتنفذين كما أسلفت».

ويقيم بن علي في السعودية منذ مغادرته لبلاده في 14 كانون الثاني/يناير 2011 إثر الثورة التونسية التي أدت لإٍسقاط نظامه، وسبق أن أصدر بيانا آخر في 2015 عبر محاميه أكرم عازوري، هدد فيه بمقاضاة السلطات التونسية بعد «الاستيلاء» على الممتلكات الخاصة به وبأفراد عائلته، و»وضعها للبيع خارج أيّة أصول أو أحكام قضائيّة عادلة ودون أدنى مراعاة لحق الدفاع»، مشيرا إلى أن هذا الأمر «مخالف للقانون التونسي وللمعاهدات التي انضمت إليها الدولة التونسية والتي تسمو أحكامها على أحكام القانون الداخلي».