﻿تدخّل أمني بعد مشاجرات عشائرية في جامعة الأردن

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: وضع الأمن العام في الأردن، أمس الخميس، نقاطاً أمنية تتبع للدرك وقوات الشرطة عند بوابات، وفي محيط الجامعة الأردنية، عقب مشاجرات «عشائرية الطابع»، استدعت ذكريات سيئة عن صراع الهويات الفرعية الذي حطم سمعة أعرق جامعات البلاد.

وبدأت المشاجرات، يوم الثلاثاء، بعد ملاسنة تطورت لاشتباك بالأيدي بين طالب جامعي وموظف أمن داخل الجامعة، وسرعان ما تطور الأمر لتجمعات على أسس جهوية وعشائرية بين الطلاب أنفسهم ثم تحطيم مقتنيات للجامعة وتعطيل الدراسة. وبعدها دخل مجهولون ملثمون الجامعة من الخارج ونشروا الفوضى داخل حرمها، قبل الهرب، مناصرة فيما يبدو للجانب الجهوي والعشائري.

الإجراءات الأمنية خارج وداخل الجامعة، لم تمنع مجهولين من التجمع عصر أمس ثم الانصراف بمرافقة الأمن الجامعي في حالة استعراضية تتمسك بالهوية العشائرية، حيث حضر أهالي وأقرباء الطلبة المتشاجرين بدعوى حماية أولادهم.

وكانت مشكلات من هذا النوع قد حصلت في الماضي في الجامعة نفسها وفي جامعات أخرى في معان والكرك والسلط. واللافت أن أحداً من نواب الشعب لم يتطرق للموضوع خلال مناقشات الثقة البرلمانية لحكومة هاني الملقي.

لكن تجدد هذا النمط من المشاجرات بعد عشرات الاجتماعات والوثائق التي ناقشت «العنف الجامعي»، صدم الجميع في هذا البلد الذي تخسر مؤسساته التعليمية سمعتها ويعاني تحديات اقتصادية كبيرة. رئيس حملة «ذبحتونا» الطلابية، فاخر دعاس، أصدر بياناً، أوضح فيه أن «جهات لها مصلحة بتأجيج الصراعات الفرعية والهويات العصبية».

أما البرلماني والنقابي يوسف القرنة، فقد اعتبر أن «تجدد مثل تلك المشاجرات يشحن الروح السلبية في أوصال وأوساط المجتمع ويؤشر على أن الهوية الفرعية ما زالت متموقعة في أماكن ينبغي أن تنبذها أصلاً». وأكد لـ»القدس العربي»، أن «السكوت عن نمو الهويات الفرعية على هذا النحو المخجل أصبح جريمة بحق الوطن، ولا بد من ذراع قوية لهيبة القانون تحاسب كل من يتجرأ على تهديد استقرار مؤسسات التعليم».

وسبق لوزارة التعليم العالي أن وضعت تصورات ووثائق عدة لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي، ورغم أن الهدف منع تجدد المشاجرات العشائرية لكن القرنة وآخرين يشددون على أن الحل الأمني لا يمكنه أن يكون طويل الأمد.

ويرى دعاس أن «جهات ترعى مثل هذه التعبيرات التي تضرب منهجية التعليم دون أن يوضحها أو يشرح المقاصد»، موضحاً أن «الاصرار على مضايقة التنظيمات الطلابية بحجة منع الإخوان المسلمين من الاستحكام في الشارع الطلابي يجعل الاندفاع العشائري والجهوي بديلاً حيوياً في الواقع الجامعي».

تشخيصات معتمدة لخبراء سبق أن تحدثت عن الأثر السيئ جداً للصراعات بين الطلبة، على مجمل إنتاج ومخرجات عملية التعليم العالي. ووصل الأمر إلى حد الحديث بصراحة عن نظام الاستثناءات في المقاعد وطبيعة أسس الابتعاث وآلية الامتحانات وسياسة «أردنة» سلك التعليم الجامعي وما يحصل في الكليات الإنسانية، باعتبارها خطوات تساهم في إنتاج المشكلة ولا تحتويها.

بطبيعة الحال، لا يرغب المسؤولون في دوائر القرار بالاعتراف بمثل هذه التشخيصات وإمكانية التفاعل معها لمعالجتها، وحتى إن حصل الاعتراف فإن المعالجة صعبة ومعقدة وتحتاج لسنوات بسبب تراكم المشكلات.