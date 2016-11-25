﻿حملة لإزالة اسم ديغول من شارع رئيسي في العاصمة التونسية

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: تسببت شهادة لأحد ضحايا الصراع «البورقيبي – اليوسفي» في تونس بإطلاق حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل معها عشرات الحقوقيين والنشطاء، تطالب بإزالة اسم الزعيم الفرنسي شارل ديغول عن أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة واستبداله باسم السياسي المناضل السابق صالح بن يوسف، فيما انتقد أحد المحللين هذه الحملة، مشيرا إلى أن ديغول، رغم أخطائه في تونس، لديه مواقف كثيرة مؤيدة للعرب، إولى أن تونس كرمت بن يوسف وعائلته في وقت سابق ولديه، أساسا، شارع باسمه في العاصمة.

وكان المقاوم حمّادي غرس (84 سنة) وهو أحد ضحايا الصراع اليوسفي – البورقيبي (بين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف)، كشف خلال إحدى الجلسات العلنية لهيئة «الحقيقة والكرامة» عن تفاصيل الصراع بين الزعيمين والذي قال إنه انتهى بـ»جريمة دولة» (مقتل بن يوسف).

وخلال إدلائه بشهادته، خاطب غرس رئيس الجمهورية والبرلمان بقوله «لماذا اليوم في 2016 هناك بلاكة (يافطة) في تونس في عقر العاصمة اسمها «شارل ديغول»؟ هذا الرجل هو مجرم حرب بالنسبة لتونس، وقد تسبب بإصابة أكثر من 10 آلاف تونسي بين قتيل وجريح ومفقود (في معركة بنزرت) وهناك مقبرة الآن اسمها مقبرة شهداء بنزرت».

وإثر شهادة غرس، أطلق عشرات النشطاء حملة على موقع «فيسبوك» بعنوان «نحي البلاكة»، حيث كتب المدوّن ياسين العيّاري «اقتلعوا بلاكة شارع شارل ديغول بأظافركم وأسنانكم وأسموه بالقوة شارع صالح بن يوسف». وأضاف أحد المستخدمين ويُدعى صدوق الغانمي «نحي البلاكة من أجل رد الاعتبار لمن وقف ضد المحتل وازهقت روحه الطاهرة دفاعا عن الاستقلال الحقيقي للوطن».

وتفاعل القاضي أحمد الرحموني مع الحملة، حيث كتب على صفحته في الموقع «هذا المناضل الذي لم نكن نعرفه جيدا حمادي غرس يتساءل‬: ما معنى ان يسمى شارع بتونس باسم شارل ديغول الذي كان يأمر جنوده بضرب التونسيين». وكتب مستخدم يُدعى مروان حامدي «يعني من قلة عظماء وأعلام تونس كي يتم تسمية كل شيء باسم شخصيات فرنسية، البعض منها ارتكب جرائم حرب أثناء استعمار تونس، هذه تركة ثقيلة من بورقيبة جاء الوقت كي نتخلص منها، وشهادة المناضل حمادي غرس فرصة كي يتغير هذا الأمر».

وعلق المحلل عبد الله العبيدي على الحملة بقوله «لا شك أن شارل ديغول تسبب بقتل عدد كبير من التونسيين في حرب بنزرت ومن المفروض أن لا يكون لديه نهج (شارع) باسمه، ولكنه يشكل رمزا لبلاده لأنه زعيم تحرير فرنسا من النازية وفرنسا حساسة لهذه الأمور وربما بورقيبة تناسى هذا الأمر وترك نهجا باسمه (إرضاء لفرنسا)، ولكن لا أعتقد أيضا أن ثمة موجبا اليوم لإلغاء تسمية النهج المذكور، لأن ديغول كان مع تحرير الجزائر، هو الذي حررها ولديه خطاب معروف دعا فيه إلى تحرير المستعمرات، وكان يكن نوعا من الاحترام إزاء العرب، وقد اختلف مع إسرائيل وفرض حظرا على تسليمها السفن الحربية في وقت ما، وتمت الإطاحة به من قبل اللوبي الصهيوني».

وأضاف في تصريح خاص لـ»القدس العربي»: «صالح بن يوسف زعيم كبير وكان الرجل الثاني في حزب بورقيبة ولا أحد يناقش رصيده على مستوى النضال في سبيل استقلال البلاد، ولكن بعد ذلك وقع صراع بينه وبين بورقيبة كالذي حدث بين أحمد بن بله وهواري بومدين في الجزائر، وبن يوسف لديه نهج كبير في منطقة «المنزه» (في العاصمة) ووقع جلب رفاته ودفن في تونس وتم تكريمه وأرملته التي توفيت منذ بضعة أسابيع، كما وقعت المصالحة مع اليوسفيين من أول أيام حكم زين العابدين بن علي وقد عادوا إلى تونس وتمتعوا بالعفو التشريعي العام والخاص، وأنا كنت شاهدا على ذلك».

وتابع «وللتاريخ، فإن صالح بن يوسف درس في مدرسة فرنسية، بخلاف بورقيبة الذي درس في المدرسة الصادقية، كما أن بن يوسف كان من عائلة ميسورة ويستهويه الحكم وكان رجلا صاحب متعة ولم يدخل السجن سوى لبضعة أيام بخلاف بورقيبة الذي أمضى حوالى ربع قرن، وإذا أردنا التصالح مع ماضينا ومنح تونس الفرصة كي تنصرف إلى تحقيق رفاهة شعبنها وتقدمها، علينا أن ننسى بعض الأمور التي يثيرها بعض الناس من ذوي النفوس المريضة والباحثين عن زعامات وهمية (في إشارة إلى حمادي غرس)».