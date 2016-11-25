﻿مسؤولون إسرائيليون يتهمون الفلسطينيين بتدبير «إرهاب حرائق»

الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة لليوم الرابع على التوالي تتواصل الحرائق في أكثر من منطقة داخل الخط الأخضر منها مدن حيفا وسخنين وأم الفحم، وطالت حتى الضفة الغربية قرب رام الله والقدس المحتلة. وهي أسوأ موجة من الحرائق تعصف بإسرائيل منذ عام 2010 التي استمرت لأربعة أيام وقتل خلالها 42 إسرائيليا. وطلبت السلطات من عشرات الآلاف من المواطنين إخلاء منازلهم فورا. ونقلت نزلاء سجن 6 القريب من جبل الكرمل في مدينة حيفا الى سجون أخرى خوفا على حياة نزلائه وهو ثاني سجن يجري إخلاؤه.

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزارة الخارجية الاتصال بالشركة الأمريكية التي تشغل طائرات «سوبرتانكر» لبحث إمكانية إرسالها إلى إسرائيل للمساعدة في إطفاء الحرائق. وأكد المتحدث باسم الخارجية طلب نتنياهو وقال إن اتفاقا أبرم وإن الطائرة وهي من طراز بيونغ 747 ومجهزة بمعدات تؤهلها لمكافحة الحرائق، ستصل في غضون ساعات.

يأتي ذلك بعد أن فشلت طائراته والطائرات التي بعثت بها روسيا واليونان وكرواتيا وغيرها في إخماد الحرائق.

ووصلت المؤسسة الأمنية الى قناعة بأن العديد من الحرائق ربما تكون من فعل فاعل ودوافعها سياسية، بينما وجه رئيس البيت اليهودي وزير التعليم نفتالي بنيت، إصبع الاتهام إلى الفلسطينيين بالوقوف وراء هذه الحرائق بالقول «إن من يحرق البلاد لا يستطيع الادعاء بأنها له». وتبعه بعض نواب اليمين في وصف ما يجري بـ «إرهاب حرائق».

وقال نتنياهو إن كل حريق من فعل فاعل سيعامل كإرهاب وسيعامل الفاعل على هذا الأساس، وإن أي شخص يحاول ان يحرق أجزاء من دولة إسرائيل سيعاقب عقابا شديدا.

ورفض النائب أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة وابن مدينة حيفا التحريض ضد المواطنين العرب. وقال «الكرمل وكل بلادنا غالية على أرواحنا جميعا وعشنا بهذا الوطن مئات وآلاف السنين ولم نحرقه». وأضاف أن الحرائق طالت تجمعات سكانية عربية أو اقتربت منها مثل أم الفحم، وشعب وأبو سنان، وأن الاتهام الفوري للعرب يذكّر باللاسامية في أوروبا حيث كانوا يتهمون اليهود بحرق الأحراش وتسميم الآبار. وقال «إذا كان هنالك فاعلون فيجب معاقبتهم بشدة مهما كانت قوميتهم».