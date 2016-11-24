﻿«إسرائيل تحترق» يتصدر تويتر عربيا وسخرية من الربط بين الحرائق ومنع الأذان

رام الله – «القدس العربي»: لم تتمكن إسرائيل لليوم الرابع على التوالي من إخماد الحرائق التي اشتعلت في أماكن عدة من فلسطين المحتلة عام 1948 مثل حيفا وأم الفحم وسخنين، وكذلك في غابات القدس المحتلة. وهو ما أثار نقاشاً حاداً بين الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من يعتقد أن ما حدث عقاب إلهي عقب مشروع قانون منع الأذان، وبين من يعتبرها خسارة فادحة لأن الحرائق التهمت غابات القدس المحتلة وجبالها الخضراء وحولتها إلى فحم.

وقال الناشط والصحافي محمود حريبات من رام الله إن «الهاشتاغ الترند» في كثير من الدول العربية هو «إسرائيل تحترق» لكن فعليا فلسطين هي التي تحترق، أرضنا تحترق ونحن احترقنا من زمان». وكتب بالعامية على صفحته في فيسبوك يقول «بقدرش افرح او انبسط او أصير أهلل على موضوع الحرائق الي بتصير في فلسطين المحتلة الآن لعدة اسباب منها هذه الاشجار اللي زرعها جدودنا.. واللي بتنحرق هي ارضنا واللي فرحان عنده خلل. أما موضوع ربط الأذان في الحرائق فالحديث يقول «لأن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم» ودمنا نازف على مدار السنوات الطويلة ومؤخرا على حواجز الاحتلال. خفوا علينا يا محللين».

واتفقت مع حريبات الصحافية رولين تفكجي من القدس حين كتبت على صفحتها في فيسبوك تقول «مش قادرة أفهم الشماتة في الحرائق!.. هذه اراضينا الي عم تنحرق الاشجار الي زرعوها جدودنا من مئات السنين عم بتروح!.. الخضار الجميل الي تميزت في فلسطين عم بصير فحم!». وأكدت أن أحد الحرائق الكبيرة انتقل من جبال عين قينيا وامتد الى الأراضي المحيطة بقرية الجانيا في محافظة رام الله لكن طواقم من الدفاع المدني الفلسطيني عملت على إخماد الحريق وسيطرت عليه.

وسخر الصحافي عبد الحفيظ جعوان من رام الله على طريقته الخاصة مما يجري في غابات القدس بالقول: الحمد لله فش اشي عندنا في رام الله عشان يحترق رجال الأعمال بالتعاون مع البلدية ما خلوا ولا شجرة في البلد، كلوا انقلع وطلع مكانه عمارات «رب ضارة نافعة».

وامتدت الحرائق لليوم الرابع على التوالي الى انحاء مختلفة من إسرائيل فيما لا تزال قوات كبيرة من الإطفاء تعمل على إخماد النيران التي وصلت الى باب الوادي ومستوطنة نفيه إيلان بالقرب من بيت شيمش وتم إغلاق طريق 443 أمام حركة السير والمرور. وأوردت الشرطة الإسرائيلية ان النيران اتسعت باتجاه المركز التجاري في مستوطنة موديعين. وفي مستوطنة طلمون شمال القدس تم اجلاء عشرات العائلات من منازلها في أعقاب اقتراب السنة النار من المنازل. كما يجري العمل من قبل قوات الإطفاء على احتواء الحريق الذي شب قرب قرية نافي إيلان غرب القدس المحتلة.

وأعلن الوزير الإسرائيلي غلعاد إردان والمفتش العام للشرطة الاسرائيلية روني الشيخ نشر قوات من الشرطة وحرس الحدود في بعض المناطق المفتوحة في أنحاء إسرائيل وذلك بعد ان أشارت التحقيقات الى ان بعض الحرائق التي شبت خلال اليومين الأخيرين كانت مفتعلة. ومددت سلطة الإطفاء بيومين مفعول الأمر الذي يحظر إشعال النيران في المناطق المفتوحة.

كما أعلن عن وصول طائرات الى إسرائيل من عدة دول أجنبية وصلت إلى ثماني طائرات إطفاء للمساعدة في التعامل مع موجة الحرائق الحالية. ويأتي ذلك استجابة لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من هذه الدول روسيا واليونان وقبرص وإيطاليا وكرواتيا.