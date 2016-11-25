﻿الحية: نرحب باستعداد أردوغان التوسط في ملف الأسرى ولدى مصر رؤية جديدة لتخفيف حصار غزة

غزة ـ «القدس العربي: رحبت حركة حماس بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداده للتوسط بينها وبين إسرائيل، لإتمام صفقة تبادل أسرى، وأكدت أن الاتصالات والمعلومات تؤكد أن لدى مصر «رؤية جديدة» للتعامل مع قطاع غزة بطريقة تخالف التعامل السابق لتخفيف الحصار عنه.

وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة في تصريحات لـ «قناة الأقصى» التابعة للحركة، إن حماس ترحب بإعلان أردوغان استعداده للتوسط في ملف الجنود الإسرائيليين، شرط أن يلتزم الاحتلال بالصفقة الأخيرة للتبادل. وأضاف «حتى تنجح الوساطة التركية لا بد من أن تتخلى قيادة الاحتلال عن إظهار اللامبالاة تجاه ملف الجنود الأسرى والالتزام بصفقة وفاء الأحرار السابقة»، مؤكدا أن الحركة «تقدر عاليا موقف أردوغان وتعده انحيازا للشعب الفلسطيني وأسراه في سجون الاحتلال». وكشف أنه لا توجد وساطات حقيقية حتى الآن مع الاحتلال لإجراء صفقة تبادل للأسرى، لافتا إلى أن إطالة أمد ملف هؤلاء الجنود الأسرى ليس في مصلحتهم ولا مصلحة الاحتلال. وأكد أن الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة «أخذوا من قلب ميدان معركة وعدوان إسرائيلي همجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وكان أردوغان قد اعلن استعداده للتوسط بإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، في حال طلب الطرفان منه ذلك. وقال خلال لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية الإسرائيلية إنه سيكون على إسرائيل حال قام بالوساطة، أن تعلن بأن حماس ستطلب الإفراج عن أسرى مقابل الجنود. ونقل عنه خلال المقابلة نفيه معرفة اسمي الجنديين الإسرائيليين اللذين وقعا في قبضة مقاتلي حركة حماس، وذلك خلافا لما كان يدعيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه تم وضع قضية الأسرى على طاولة البحث مع الأتراك طوال فترة المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق التطبيع. وعقب ذلك أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أنه بصدد إثارة موضوع إعادة هؤلاء الجنود، مع الرئيس أردوغان، الذي كان قد أبدى استعداده للتوسط.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قد أعلنت عن أسر جنديين إسرائيليين خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، لتعلن بعدها عن وقوع إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي، والثاني بدوي عربي في قبضتها، بعد دخولهما غزة.

وترفض حماس وكتائب القسام تقديم أي معلومات حول الأسرى، ولم تتحدث عن مصير الجنود الذين أسرتهم من أرض المعركة، رغم أن إسرائيل تؤكد مقتلهم قبل أسرهم.

وتطلب كتائب القسام قبل أن تشرع في أي مفاوضات حول صفقة تبادل أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل الأولى معها، مقابل الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط، وهم أسرى كثر من الضفة الغربية اعتقلتهم إسرائيل في عام 2014».

وفي ملف العلاقات مع مصر قال الحية إن الاتصالات والمعلومات الأخيرة أكدت للحركة بأن لدى مصر «رؤية جديدة» وتوجها جديدا في التعامل مع قطاع غزة بطريقة تخالف التعامل السابق لتخفيف الحصار عنه. وأبدى جاهزية الحركة للتعامل مع الخطوات المصرية وإنجاحها بالانفتاح مع قطاع غزة خدمة للشعب وتقديرا لدور مصر. وقال «مصر أدركت واقع معاناة قطاع غزة من ترسيخ للحصار الإسرائيلي وإن السلطة غير معنية بالأوضاع في القطاع، ما أوجد إرادة مصرية بدور جديد نقدره ونحترمه بتخفيف هذا الحصار». ودعا مصر إلى «الاستعجال بهذه الخطوات بدءا بفتح معبر رفح بشكل دائم وأن يكون معبرا مصريا فلسطينيا للأفراد والبضائع».

وأشار إلى أن حماس رحبت ودعمت توجه وفود اقتصادية وتجارية وإعلامية من قطاع غزة إلى مصر، مع تأكيدها أن استئناف العلاقة التجارية بين قطاع غزة ومصر سيكون له «انعكاس إيجابي»على الشعب الفلسطيني وعلى مصر كذلك. وأكد أن غزة لا يمكن إلا أن تكون «رديفا وأمنا واستقرارا لمصر وهي أثبتت للجميع أنها وفية لأشقائها العرب والمسلمين ونحن لا ولن نسمح بأي أذى تجاه أشقائنا».

يذكر أن مصر شرعت مؤخرا بتخفيف التعامل مع غزة، وبدأت تسمح بفتح المعبر على فترات متقاربة ولأيام أطول من الماضي، حيث كانت عملية الفتح تتم ليومين فقط وعلى فترات إغلاق تصل إلى نحو الثلاثة أشهر متتالية. وخفف شكل التعامل المصري مع غزة أزمة المسافرين قليلا، ونقل عن مدير المخابرات المصري مؤخرا ان بلاده ستستمر في إجراءات العمل بهذا الشكل على معبر رفح.

وفي هذا الإطار عقد في مصر عدة مؤتمرات شارك فيها رجال أعمال ووجهاء وإعلاميون وأكاديميون، أوصت جميعها بفتح معبر رفح. وقبل أيام كشف الدكتور محمود الزهار عن وجود اتصالات لخروج وفد من الحركة للقاء المسؤولين المصريين، لبحث ملفات غزة.

وحول المؤتمر العام السابع لحركة فتح المقرر عقده في مدينة رام الله يوم الثلاثاء المقبل، قال الحية إن حماس تتمنى من فتح أن «تعود إلى جذور أصالة القضية الفلسطينية التي نشأت عليها وقدمت في سبيلها الشهداء والجرحى والأسرى». وطالب فتح بـ «مغادرة مشروع التسوية، كونه فشل فشلا ذريعا على مدار ربع قرن، وأن تقون مخرجات مؤتمر الحركة السابع على أسس التمسك بجذور القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وصمود ومقاومته».

كما أكد على ضرورة أن يخرج مؤتمر فتح السابع بصوت موحد لتحقيق وحدة المؤسسات الفلسطينية على مبدأ «الشراكة وليس الإقصاء»، والاتفاق على استراتيجية متفق عليها في مواجهة الاحتلال تحت شعار أننا شعب في مرحلة تحرر وطني. ونبه إلى أن حماس تتعامل مع فتح ككتلة واحدة ولا تنحاز لطرف ضد طرف.

وفي سياق آخر، وصف الحية قانون منع الأذان الذي يحاول الاحتلال إقراره بالعنصري وغير الأخلاقي وغير الإنساني، مؤكدا على أن ضغط الاحتلال على المشاعر الإسلامية والمسيحية الفلسطينية له نتائج غير محمودة.