﻿تقارير حول زيارة غير معلنة قام بها هنية إلى تركيا الأسبوع الماضي

غزة – «القدس العربي»: ذكر تقرير إخباري محلي أن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، المقيم حاليا في قطر، قام قبل أيام بزيارة غير معلنة إلى تركيا.

وذكرت وكالة «سما» الفلسطينية المحلية نقلا عن مصادرها إن الزيارة دامت عدة أيام، وان هنية غادر تركيا عائدا الى الدوحة يوم السبت الماضي.

وأكدت أن عدم إعلان الزيارة لم يكن له سبب محدد، خاصة وأن العلاقة بين النظام التركي وحركة حماس لم تتأثر بعد عملية تطبيع علاقات تركيا مع إسرائيل، رغم مطالبة الأخيرة بإغلاق مكاتب حماس في تركيا وطرد عدد من ممثليها في أنقرة. ولم تعلن حماس من جهتها عن قيام هنية بزيارة تركيا خلال وجوده الحالي خارج غزة.

وكان هنية قد غادر قطاع غزة عند بدء موسم الحج، وذلك بترتيبات خاصة أجريت مع الجانب المصري، الذي سمح بعبوره من معبر رفح والتوجه إلى مطار القاهرة، وهناك غادر إلى السعودية.

وانتقل هنية من السعودية إلى دولة قطر، حيث يقيم هناك معظم قادة حركة حماس في الخارج، وأعلن وقت وصوله أنه لا ينوي البقاء في الخارج، وأنه سيعود مجددا بعد انتهاء زيارته إلى قطاع غزة.

وهنية يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وهو من أبرز الأسماء التي تتردد لشغل منصب رئيس المكتب السياسي بعد الانتخابات المقبلة للحركة، والتي سيغادر خلالها رئيس المكتب الحالي خالد مشعل منصبه.

والمعروف أن لحركة حماس علاقات قوية ووثيقة مع تركيا ومع النظام القائم هناك، وبالأخص حزب الحرية والعدالة الحاكم، والرئيس رجب طيب أردوغان.

ورفضت تركيا خلال مباحثات إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل شرط الأخيرة القاضي بقطع العلاقة مع حماس، الذي أعاق كثيرا الاتفاق قبل أن تتخلى تل أبيب عنه. وشمل الاتفاق الذي أبرم قيام إسرائيل بتخفيف حصار غزة، والسماح لتركيا بإيصال مساعداتها لسكان قطاع غزة بدون أي إعاقات، وإقامة العديد من المشاريع في القطاع.

وأخيرا ذكرت تقارير إسرائيلية أن تركيا تتجاهل الشكاوى الإسرائيلية من استمرار وجود قيادات من حركة حماس على أراضيها، وأن الحركة تعمل من داخل الأراضي التركية بصورة طبيعية.