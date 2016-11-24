﻿محكمة مصرية تخفف حكم حبس فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الأديان إلى ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ

القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، برئاسة المستشار جهاد حسين، المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة أمس، بحبس الكاتبة الصحافية فاطمة ناعوت 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك في الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لدفاع فاطمة ناعوت، حيث طالب ببراءتها استنادا لما تقدم به من مذكرة تشمل الأسباب التى دفعت ناعوت لكتابة التدوينة.

وقال الدفاع إن موكلته صاحبة خلفية ثقافية وأدبية نظرا لكونها شاعرة وصحافية وأديبة، ولا يجوز معاملتها معاملة الشخص العادي، مؤكدا أن التدوينة محل الواقعه تحتوي على جمل مجازية واستعارات مكنية قد تُفهم بشكل مختلف عن ما تنتويه الكاتبة، مدللا بعلم دلالات الألفاظ، مضيفا أن الألفاظ تتغير من ثقافة لأُخرى، والاتهام المسند إلى الكاتبة قد يكون مفهوما مقتبسا من سوء الفهم والتأويل.

ودفع محامي ناعوت بانتفاء توافر أركان الجريمة، مستبعدا أن تنطوي التدوينة على أي تحقير أو ازدراء للدين الإسلامى طبقا لعلم دلالات الألفاظ، مختتما مرافعته بالاستشهاد بواقعة اتهام عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بازدراء الأديان وبراءته من هذه التهمة للتدليل على براءة موكلته.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد سمير، كانت قد قررت في وقت سابق، رفض الاستئناف المقدم من الكاتبة فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان لوقف التنفيذ وتأييد حكم أول درجة الذي صدر في شهر مارس/آذار الماضي، بحبس فاطمة ناعوت 3 سنوات وتغريمها 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي.