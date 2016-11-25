﻿الرباط توقع صفقة تسلح جديدة مع واشنطن

الرباط – «القدس العربي»: وقع المغرب صفقة تسلح جديدة مع وزارة الدفاع الأمريكية بهدف تحسين وتطوير أسطول من طائرات F16 التي يتوفر سلاح الجو المغربي عليها. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المغرب وعملاق صناعة الطيران الأمريكية، لوكهيلد مارتن، قد وقعا عقداً بقيمة 16.3 مليون دولار من أجل صيانة وتطوير وتحسين طائرات «إف 16» المغربية وتزويدها بمعدات عسكرية حديثة يتم استعمالها في العمليات القتالية.

وقال بلاغ وزارة الدفاع الأمريكية الذي نشرته صحيفة المساء المغربية إن عمل عملاق صناعة الطيران الأمريكية على تطوير طائرات المغرب من نوع «إف 16» سينتهي بحلول 9 حزيران/ يونيو من العام 2019، وإن هذه الصفقة تأتي في إطار صفقة شملت ثلاث دول هي سنغافورة وتايوان إلى جانب المغرب، بقيمة إجمالية بلغت 55 مليون دولار أمريكي، بهدف تطوير ودعم وتحسين أسطول مقاتلات F16. ولم يشر موقع وزارة الدفاع الأمريكية إلى أية تفاصيل أخرى بخصوص الصفقة ونوعية عمليات التطوير ولا عدد الطائرات التي ستخضع للتحديث، ولم تتضمن الصفقة أي تفاصيل إضافية إلى جانب قيمة الصفقة وتاريخ الانتهاء منها.