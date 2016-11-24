﻿مخاوف من أزمة طائفية جديدة في العراق إذا مرر قانون الحشد الشعبي في البرلمان دون توافقات

بغداد ـ «القدس العربي»: يتابع العراقيون بقلق بالغ مؤشرات تفجر أزمة طائفية جديدة على خلفية إصرار التحالف الشيعي على تمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان بالرغم من اعتراضات المكونات العراقية الأخرى.

فقد أعلن الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي أن مجلس النواب سيصوت على مشروع قانون الحشد الشعبي خلال جلسته السبت المقبل، وذلك بعد تأجيله لمرات عدة بسبب الخلافات عليه من قبل القوى السياسية في البرلمان.

وذكر النائب رئيس كتلة ائتلاف الوطنية البرلمانية كاظم الشمري لـ«القدس العربي» أن حركته تتمنى أن يتم احتواء الحشد الشعبي ضمن المؤسسة العسكرية لضمان حقوق شهدائها ومنتسبيها أسوة بعناصر الجيش والشرطة.

وأكد أن إصدار قانون خاص بالحشد ليس هو الحل، بل الحل هو أن يتم احتواء الحشد الشعبي في المؤسسة العسكرية واحتساب شهدائهم أسوة بشهداء الجيش والشرطة والبيشمركه ولهم الحقوق والالتزامات نفسها، وذلك إيفاء لدماء وتضحيات الحشد الذي تشكل وفق فتوى المرجع الديني علي السيستاني.

وفيما إذا كانت حركته التي يقودها إياد علاوي ستصوت على القانون في البرلمان، أشار الشمري إلى أن موقف الحركة هو أنها ستطلع على التعديلات المطروحة على مشروع القانون عند طرحه في البرلمان، وموقفها ثابت في ضم الحشد للمؤسسة العسكرية، متمنيا أن يتم تمرير القانون وفق صيغة التوافق التي اعتادت عليها القوى السياسية، وفي حالة تمرير القانون وفق الأغلبية العددية (الشيعية)، فإنها ستكون سابقة في الخروج على التوافق السياسية، ونحن لا نريد الخلاف عليه.

وأكدت النائبة عن ديالى لقاء وردي أنه إذا تم تمرير القانون في البرلمان بالأغلبية الشيعية فإن هناك أزمة طائفية جديدة في العراق ستظهر، ولن يستفيد منها سوى السياسيين المنتفعين من هذا القانون الذي لن يستفيد منه لا الدولة ولا المجتمع.

وقالت في لقاء متلفز تابعته «القدس العربي» إن هناك العديد من التحفظات على قانون الحشد الشعبي الذي تم إنشاؤه بناء على فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني حيث دخلت ضمن الحشد تشكيلات عسكرية وميليشيات موجودة قبل ظهور تنظيم «الدولة» وتشكيل الحشد، ولها برامج وولاءات وعلاقات إقليمية معروفة مثل منظمة بدر والعصائب وحزب الله والخراساني، وبالتالي فلا يجوز إعطاء غطاء قانوني لمثل هذه التنظيمات، حسب قولها.

وقالت وردي «من يضمن أن تطيع الميليشيات بعد صدور قانون الحشد الشعبي، أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وليس أوامر قادة الميليشيات الذين سيكون لهم الفضل في تعيينهم ضمن الحشد وهم يخضعون لقيادتهم منذ سنوات.

وعبرت عن قناعتها بأن عناصر الميليشيات سيبقى ولاؤها لقادة المنظمات التي ينتمون إليها وليس لرئيس الوزراء، وبالتالي فلا يمكن السيطرة عليها حتى إذا صدر القانون.

وأشارت إلى إننا إذا أردنا مكافأة شهداء وعناصر الحشد الشعبي على دورهم في محاربة «داعش» فيمكن تطبيق قوانين الجيش والشرطة عليهم، متسائلة : «لماذا نميز دم الحشد الشعبي عن دم الجيش والشرطة والبيشمركه والمقاتلين الآخرين الذين دافعوا عن العراق؟»

وذكرت النائبة وردي أن العديد من القوى لديها اعتراضات على القانون بصيغته الحالية ومنها الجبهة العربية وجبهة الحوار وائتلاف الوطنية وحركة الحل وغيرها، وجميعها تؤكد على ضرورة أن ننظر إلى القضية من جانب حماية ومصلحة الوطن وليس حماية مكون معين (الشيعي).

ونوهت إلى أن القوى السنية رفضت مشروع قانون «الحرس الوطني» سابقا لأن القوى الشيعية أرادت إدخال الميليشيات ضمن الحرس بطريقة قانون الحشد الشعبي الحالي نفسها، مما يشكل خطورة على البلد والمجتمع، حسب قولها.

ومن جانبه عد النائب عن اتحاد القوى رعد الدهلكي سياسة «لي الأذرع» التي يتبعها التحالف الوطني بأنها تمثل ضربة قوية للتسوية الوطنية، لافتا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الاتحاد للتعامل مع الأمر.

وقال في حديث لوكالة « السومرية نيوز»، إن «اتحاد القوى مازال متمسكا برؤيته حول قانون الحشد الشعبي ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حوله حتى اللحظة»، مبينا أن «مسودة القانون بصيغته الحالية مرفوضة من قبلنا، كونها لا تحقق المصالح الوطنية وستكون سببا بعرقلة تحقيق الأمن وزيادة الترهل ضمن المؤسسات الأمنية التي هي بالأصل بحاجة إلى ترشيق».

ويذكر أن رئيس التحالف الوطني الشيعي عمار الحكيم شدد على ضرورة تمرير مشروع قانون الحشد الشعبي في البرلمان لضمان حقوق أفراده، منوها إلى أن أهمية وجود الحشد الشعبي لا تنتهي بانتهاء تنظيم «الدولة» بل سيكون له دور آخر دون أن يحدد ذلك الدور. كما هدد العديد من قادة الأحزاب والميليشيات أن التحالف الوطني سيمرر قانون الحشد في البرلمان استنادا إلى الأكثرية العددية لنواب الشيعة حتى إذا لم توافق الكتل الأخرى.

ويعتقد المراقبون في العاصمة العراقية أن قانون الحشد الشعبي سيتم تمريره في النهاية وأن واقع مكونات الحشد من المنظمات والميليشيات لن يتغير سواء صدر القانون أم لا لأن المطلوب لدى بعض القوى المحلية والإقليمية أن يكون للحشد الشعبي دور أمني وسياسي مهم في العراق والمنطقة حاضرا ومستقبلا.