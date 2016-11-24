﻿الرئيس اليمني يحزم الأمر ويقرر الحسم العسكري بعد ضياع أكثر من عام في محاولات فاشلة لإحلال السلام

تعز ـ «القدس العربي»: ذكرت مصادر عسكرية أن الرئيس عبدربه منصور هادي قرّر حزم أمور بلاده عبر الحسم العسكري بعد أن أضاعت حكومته أكثر من عام من المحاولات المتعثرة لإحلال السلام عبر المفاوضات مع الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح.

وقالت لـ(القدس العربي) ان «الرئيس هادي استنفد كافة الأوراق السلمية مع الإنقلابيين، لإحلال السلام في اليمن وأن كل المحاولات الحكومية حيال التوصل إلى أي اتفاق سلام مع الانقلابيين باءت بالفشل، وأن الوسطاء الدوليين، سواء الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية الأخرى، كانوا يسيرون في اتجاه الدفع نحو تعزيز وضع الانقلابيين وليس إعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء، وبالتالي انشكفت أقنعتهم عبر الخطط الدولية الأخيرة للسلام في اليمن».

وأكدت أن الرئيس هادي حاول خلال العشرين شهرا الماضية وضع حد لاستمرار الحرب عبر اتفاق سلام ينهي الوضع الانقلابي القائم في العاصمة صنعاء عبر محاولة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في العام 2015، غير أن الطرف الانقلابي بالغ في المناورات السياسية لشراء الوقت عبر إطالة أمد الحرب بشكل متواز مع الجلوس إلى طاولة الفاوضات لإظهار فشل القوات الحكومية وقوات التحالف العربي في حسم المعركة عسكريا.

وأشارت إلى أن كل محاولات إحلال السلام في اليمن عبر الأمم المتحدة او عبر المجتمع الدولي عموما وصلت إلى طريق مسدود، بعد مضي نحو 20 شهرا على انطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن ونحو 15 شهرا من مشاورات السلام والتي لم تفض إلى أي نقاط التقاء أو تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار، ووضع حد نهائي لحالة الاحتراب التي دمرت البلد ودمرت كل مقوماتها الاقتصادية وخلفت مآسي إنسانية لم يعهدها اليمن من قبل.

مؤكدة أن الرئيس هادي بدأ خطوات عملية نحو الحلول الحازمة للأزمة اليمنية، عبر الحسم العسكري وانعاش الوضع الاقتصادي، بعيدا عن كل أطروحات وخطط السلام التي تعرضت الحكومة وأيضا التحالف العربي عبرها للابتزاز السياسي وطوال الفترة الماضية والتي في الأخير لم تفض إلى أي نتائج واقعية لحل الأزمة أو الإسهام في حلها.

الى ذلك أفادت مصادر أخرى أن الرئيس هادي أمر بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة تعز لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للسيطرة على المناطق التي لا زالت ميليشيا الحوثي وقوات صالح تسيطر عليها في محيط مدينة تعز وتطهيرها بالكامل من الجيوب الانقلابية التي تحاصر مدينة تعز منذ أكثر من عام ونصف.

وكشفت أن هادي أصدر توجيهات رئاسية لقيادة الجيش الوطني في محافظة مأرب بتعزيز الوحدات المقاتلة في محافظة تعز، وإرسال تعزيزات بشرية ومعدات عسكرية ثقيلة، لحسم المعركة في محافظة تعز الذي تأخر كثيرا لأسباب متعلقة بعمليات التسوية السلمية مع الطرف الانقلابي حسب هذه المصادر.

وجاءت هذه التوجيهات الرئاسية مع تصاعد التحركات العسكرية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز وتحقيقها مكاسب عسكرية نوعية بشكل يومي منذ مطلع الأسبوع الماضي، في جبهات المحورين الشرقي والغربي.

وذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي وصالح حاولت ضخ حشود كبيرة من ميليشياتها أمس لاستعادة بعض المواقع الاستراتيجية في غرب مدينة تعز التي كانت قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطرت عليها خلال الأيام الماضية، غير أن قوات الميليشيا تعرضت لضربات قاسية أفشلت كل محاولاتها لاستعادة السيطرة على هذه المناطق وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي أعلن عن استئناف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات بعد انتهاء الهدنة التي لم يلتزم بها الانقلابيون الحوثيون وصالح رغم ان التزام الجيش بوقف إطلاق النار وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وأكد استئناف عملية تحرير محافظة تعز وبقية أرجاء اليمن حتى يتم استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وتطهير كل شبر في أرض اليمن من الانقلابيين.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني المسنود برجال المقاومة وطيران التحالف العربي حقق انتصارات نوعية في محافظة تعز وتمكن من تحرير موقع الدفاع الجوي شمال شرق المدينة بالكامل، وأن الأيام القادمة حُبلى بالمفاجئات.