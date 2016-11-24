﻿الغموض يحيط بمقتل أبرز الدعاة في كردستان العراق والجماعة الإسلامية تطالب بتحقيق جدي

بغداد ـ «القدس العربي»: سادت حالة من الغضب في الشارع الكردي بعد اغتيال الداعية الشهير وشيار إسماعيل من قبل مجموعة مسلحة في مدينة اربيل في وقت أكدت الجماعة الإسلامية في كردستان أنه وفي حال عدم الكشف عن مخططي ومنفذي هذه الأعمال الإرهابية فإن السلطة هي المتهمة بذلك.

وقتل الداعية وشيار إسماعيل، وهو خطيب وأمام مسجد، من قبل مجموعة مسلحة أطلقت عليه النار أمام منزله في حي شادي بمدينة اربيل، ويعد إسماعيل أشهر رجل دين تم اغتياله في المدينة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

ولم تدل الأجهزة الأمنية بتفاصيل حادثة الاغتيال غير أن شاهد عيان مقربا من عائلة الشيخ وشيار إسماعيل قال لـــ«القدس العربي» في اتصال هاتفي إن أكثر من كاميرا للمراقبة موجودة في المنطقة صورت الذين قاموا بالعملية، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية أفرغت محتويات هذه الكاميرات للاستعانة بها في التحقيق.

وفي أول رد فعل لها حذرت الجماعة الإسلامية في كردستان من وضع مخططات للتستر على اغتيال وشيار إسماعيل، مبينةً أنه وفي حال عدم الكشف عن مخططي ومنفذي هذه الأعمال الإرهابية فإن السلطة هي المتهمة بذلك.

وأصدرت جميع الأحزاب الكردية بيانات استنكار لحادثة الاغتيال بينما اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أن «استشهاد الأستاذ وشيار يعد اغتيالاً لصوت الاعتدال والتعايش»، مبيناً أن «هذا العمل (حادثة الاغتيال) نفذ ضد جميع الأطراف وخاصة ضدي شخصياً»، على حد وصفه.

وحسب بيان رئاسة الإقليم، الذي تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، فإن البارزاني وجه المؤسسات المعنية بـالكشف عن دوافع ومنفذي هذه الجريمة وتسليمهم إلى القضاء.

من جهتها أعلنت شرطة اربيل عن المباشرة بجمع الأدلة حول مقتل وشيار إسماعيل تمهيداً لتسليمها إلى قاضي التحقيق، وقال الناطق باسم شرطة المدينة هوكر عزيز إن أن الملا وشيار شخصية معروفة في مدينة أربيل ولن يمر قتله بسهولة وتم توجيه جميع المؤسسات الأمنية بالتحقيق في تفاصيل الحادثة لاعتقال الفاعل، مضيفاً أن عائلة الملا وشيار لم ترفع أي شكوى إلى الآن بسبب انشغالها بمراسم العزاء.

وبدت حالة الحزن والغضب واضحة في الشارع الكردي ومواقع التواصل الاجتماعي عقب اغتيال الشيخ المذكور حيث توالت الدعوات لسرعة الكشف عن منفذي عملية الاغتيال لتجنب حدوث أي فتنة داخلية قد تترتب على الحادثة، في وقت اعتبرت مديرية الأمن «الاسايش» في اربيل عملية الاغتيال بأنها عمل تخريبي ومحاولة لإحداث الفوضى.

ويمتلك الشيخ القتيل جمهورا واسعا وخصوصاً في وسط الشباب الكردي في عموم الإقليم ومدينة اربيل على وجه الخصوص وكان أصغر الاعضاء سناً بين مؤسسي الاتحاد الإسلامي الكردستاني وهو الجناح السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم كردستان العراق، وشغل مؤخراً منصب مسؤول مركز العلماء في الاتحاد.

ويأتي حادث اغتيال الشيخ وشيار إسماعيل بعد ثلاثة أيام من العثور على جثة رجل الدين بارز غازي عزيز والبالغ من العمر 33 سنة في شقته وسط مدينة اربيل والذي قالت الشرطة في بيانها إنه توفي بعد إقدامه على الانتحار شنقاً.