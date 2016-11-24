﻿«القدس العربي» على متن حاملة الطائرات الأمريكية «ايزنهاور»: «مدينة عائمة» يسكنها أكثر من خمسة آلاف… يعملون على مدار الساعة… ويسعون لهزيمة تنظيم «الدولة»

حاملة الطائرات الأمريكية «ايزنهاور» «القدس العربي»: بمجرد ان هبطت الطائرة التي اقلتنا من العاصمة البحرينية المنامة على سطح حاملة الطائرات الأمريكية «دوايت دي. آيزنهاور» ولامست أقدامنا أرض السفينة شعرت وكأننا في «مدينة عائمة» سكانها على عجلة من أمرهم كما لو انهم يريدون اللحاق بآخر قطار من محطة قطار الانفاق في لندن حتى لا يتأخروا عن اعمالهم او منازلهم.

حاملة الطائرات «آيزنهاور» تعمل بالطاقة النووية، وبلغت كلفة بنائها اكثر من 5 مليارات دولار، وطولها 332.8 متر، لكن مساحتها الاجمالية تتجاوز مساحة 3 ملاعب كرة قدم، تحمل على متنها ما يقرب من 66 طائرة مقاتلة وهليكوبتر، ويسكنها اكثر من 5000 عسكري ومدني يعملون تقريبا على مدار الساعة، وتبحر في مياه الخليج العربي عقب عودتها من البحر المتوسط مؤخرا قبالة السواحل السورية وتنطلق منها طلعات جوية لمهاجمة اهداف لتنظيم «الدولة» في سوريا والعراق اضافة إلى مهماتها في الخليج.

«آيزنهاور» شاركت في عملية «مخلب النسر» خلال أزمة الرهائن في إيران في عام 1980، وكذلك حرب الخليج في 1990، ومؤخرا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان وسوريا.

فوق سطح حاملة الطائرات تنتشر رائحة الوقود المختلطة برائحة الموت، في المكان المخصص لاقلاع وهبوط الطائرات المقاتلة التي ستبدأ رحلتها لقصف مواقع تنظيم «الدولة» في العراق وسوريا أو أنها عادت للتو بعد ان القت حمولتها من صواريخ وقنابل على عناصر التنظيم ومواقعهم.

وفيما يبدو الطيارون والفنيون الذين يقومون بتحميل الطائرات بالصواريخ والقنابل واثقين من ان الأهداف التي يقومون بقصفها هي مواقع تابعة للتنظيم كثقتهم بهزيمة هذا التنظيم، إلا ان شعورا غريبا انتابني بان «قذائف الموت» هذه ربما اصابت مجموعة من الابرياء في العراق وسوريا، وغالبا ما نسمع في غرف الاخبار عن اخطاء قامت بها هذه الطائرات خلال عملياتها وانها استهدفت مدنيين.

عملية اقلاع هذه الطائرات تتم عبر جهاز يشبه «المنجنيق» حيث يتم اطلاق الطائرة من على سطح الحاملة وينقلها من وضعية الثبات إلى سرعة 250 كيلو متر في الساعة، ويصاحب عملية الاطلاق اهتزاز وأصداء في السفينة بالكامل، وقبل أن يختفي بخار الطائرة يعود أفراد الطاقم مرة أخرى إلى أماكنهم للاستعداد لإطلاق الطائرة الأخرى، وبعد الانتهاء من عمليات إقلاع الطائرات يتم تجهيز سطح السفينة لعمليات الهبوط، حيث تستعد الكابلات المعدنية السميكة إلى الإمساك بـ»خطاف» يتدلى من الطائرة ليمسك به سلك معدني سميك.

ورغم الحذر الشديد والإجراءات المتبعة على سطح حاملة الطائرات خلال عمليات الإقلاع والهبوط، حيث يكون الخطأ قاتلا، فقد تعرضت ايزنهاور إلى حادث في شهر اذار/ مارس الماضي عندما قطع سلك خلال هبوط إحدى طائرات الإنذار المبكر المحمولة جوا «إي ـ 2 سي هاوكي»، واعلنت البحرية الأمريكية انذاك عن اصابة 8 بحارة، وكانت أيزنهاور انذاك تعمل قبالة ساحل فيرجينيا في الولايات المتحدة، في إطار مناورات كبيرة.

اما إذا انتقلنا إلى بطن حاملة الطائرات، فالمكان اشبه بالمتاهة، ممرات ضيقة وسلالم معدنية، وعلامات لا يفهمها إلا سكان بطن هذه «المدينة العائمة»، واذا لم يكن هناك من يرافقك خلال جولتك فمن السهل جدا ان تتوه في غياهب هذه الممرات والدهاليز الضيقة.

هذه المدينة بها كل وسائل الحياة، من مهاجع لنوم عناصر البحرية إلى مطابخ لاطعامهم، حتى انني شاهدت أحد متاجر القهوة الأمريكية الشهير خلال تجولي في بطن هذا «العملاق العائم»، وصولا إلى مشفى باطباء على مدار الساعة وصيدلية للدواء.

واذا نزلنا إلى الأسفل أكثر نجد ورش اصلاح الطائرات فيما يعمل المهندسون البحريون على إصلاح أي طائرة، إضافة إلى محازن الأسلحة والطعام حيث ان ايزنهاور تبقى بعض الاحيان 9 اشهر في عرض البحر إلا ان تموينها سواء بوقود الطائرات أو بالأسلحة أو الطعام اللازم يتم عبر سفن امداد في عرض البحر.

وكأي مدينة في العالم هناك شرطة تابعة للبحرية الأمريكية لحفظ الأمن وبالطبع هناك سجن في حال أخل أحد سكان هذه المدينة بالقوانين التي تحكم سكانها.

وعندما غادرت حاملة الطائرات شعرت بان هذه «المدينة العائمة» لم تكترث لمغادرتي وعاد الجميع إلى اعمالهم المعتادة، لكن بالنسبة لي ستبقى هذه الزيارة إلى حاملة الطائرات الأمريكية «ايزنهاور» رغم كل المشاعر المختلطة التي صاحبتني خلال هذه الرحلة إلا انها ستبقى تجربة لا تنسى.