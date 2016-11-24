﻿السفير السوري في لبنان: لم انتبه لانسحاب الحريري من مصافحتي في احتفال الاستقلال

دمشق ـ «القدس العربي»: اعتبر السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، أن انسحاب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري من مصافحته خلال حفل التهنئة بعيد الاستقلال، يوم الأربعاء، هو «أمر لا يستحق الوقوف عنده». وأكد، في تصريحات لإذاعة «نينار» السورية المحلية أنه «لم ينتبه لانسحاب الحريري عن المستقبلين له، لأن المقصود بالتهنئة أصلاً كان الرئيس اللبناني ميشيل عون».

وأضاف: «ذهبت لتهنئة الرئيس اللبناني شخصياً بعيد استقلال لبنان الثالث والسبعين وكان الاستقبال حاراً للغاية من قبل الرئيس وفي إطاره الطبيعي كما هو الحال بالنسبة لجميع المهنئين، ويمكننا القول إن فيه نوعاً من الخصوصية تجاهي وكذلك الحال بالنسبة لدولة الرئيس بري والرئيس تمام سلام رئيس الحكومة السابق».

وفي تعليقه على انسحاب الحريري من مصافحته، بين أن «الحريري حين يغيب يشوش على نفسه، وبالتالي فإن اﻷمر فيه نوع من الإخلال يخصه هو مع دولته ولا أرى في اﻷمر ما يستدعي التوقف عنده، كون اﻷمر يخص الدولة اللبنانية، وبالتالي فإن معالجته عائدة إلى الرئيس اللبناني إذا أراد ذلك».

ولدى سؤاله عما إذا كانت خطوة الحريري مقصودةً قال: «سواء كانت مقصودة أو غير ذلك فهي ليست تعبيراً عن القوة، وبالنسبة لي إهمال اﻷمر أفضل من التعرض له، اﻷمر فيه إحراج لمن قام به إن كان مقصوداً، وإن لم يكن مقصوداً فنحن لم نتوقف عنده».

وأبدى عبد الكريم تفاؤلاً بالرئاسة اللبنانية الجديدة في لبنان وتمنى أن تتشكل «حكومة تمثل القوى الحية في لبنان بحيث تكون معبرة عن تطلعات الشعب الحقيقية، وأن تكون دافعة للعلاقة اﻷخوية مع سورية بما يخدم مصلحة البلدين». وأضاف: «ما عدا ذلك.. عندما يخطئ أحد بحقنا لكل حادث حديث». وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، انسحب لبعض الوقت من تقبّل التهاني بعيد الاستقلال في قصر بعبدا، تجنباً لمصافحة علي.