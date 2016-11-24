﻿نشطاء ينتقدون تصريحات السيسي حول سوريا: إذا اردت دخول الحرب فلتشارك بنفسك… وليس بالجيش المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول دعمه لـ«الجيش الوطني السوري»،غضباً كبيراً، بين رواد الشبكات الاجتماعية خلال ايومين الماضيين. واعتبر ناشط مصري انه «اذا اراد السيسي ان يحارب في سوريا قليشارك بنفسه وليس الجيش المصري».

وكان السيسي قال في لقاء له مع قناة «آر تي بي» البرتغالية، رداً على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام بسوريا ـ إن «الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا وكذلك في سوريا وأيضاً العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان»، مما دفع المحاور أن يسأل «هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟ أجاب السيسي: نعم».

ورفع معلقون رسمياً: السيسي يغضب السعودية ويقول نحن ندعم جيش بشار الأسد في سوريا».

وقال حساب لشخص يدعي «نور الدين»: «أعان الله أهلنا في سوريا من (تنظيم) داعش، وروسيا، وبشار، ومن بعض الحكام العرب».

فيما قال الناشط المصري، عمرو عبد الهادي، في تغريدة له على «تويتر»: «قل السيسي يدعم بشار ولا تقل مصر تدعم بشار لأن مصر تدعم ثورة سوريا».

بينما قال «وائل»: «مصر تدعم الجيش السوري ووحدة سوريا.. مصر لن تدعم الدواعش والنصرة والمعارضة المسلحة».

وقال «عبد الرحمن»: «الغريب أن هناك مستغربين من موقف السيسي من قتل وسجن أبناء شعبه لن يكون حريصا على حياة الشعوب الأخرى وبل سوف يقف مع من يشابهه». وكتب راكان المطيري: «ليه مصدومين؟! الرجل كان واضح من البداية، قال الشيء اللي لم يرضي ربنا نحن ندعمه».

وقال أبو ياسر: «قتلته الغيرة من بشار كيف أصبح سفاحا دوليا وأصبحت له شهرة على مستوى العالم وهو يريد أن يشاطره هذه الشهرة عليه لعنة الله».

وقال يعقوب: «لا جديد في الخبر فكثير من الصواريخ التي دكت المدن السورية كانت (صنع في مصر) الجديد أنه الآن يعلن انحيازه الكامل للروس».

وفسّر الإعلامي عمرو أديب ـ مقدم برنامج «كل يوم» ـ موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلنه بالأمس عن دعمه لما سماه «الجيش السوري».

وقال «أديب» في برنامجه: «السياق الذي تحدث عنه الرئيس هو أنه رئيس دولة وجاء من جيش وطني موحد، وإن شاء الله يبقى جيش موحد، وما يفهمه هو أن يكون لليبيا جيشًا للعراق جيشًا ولسوريا جيش».. مضيفًا: «الجيش السوري يقف على قدميه بمساندة الروس والإيرانيين وحزب الله، والإيرانيون أعلنوا منذ أيام أن 1000 مقاتل منهم قُتلوا في العمليات وهذا بالنسبة لهم رقم كبير».

وأضاف: «الناس بتسأل: هل الرئيس يؤيد بشار الأسد؟.. والإجابة هي: لا.. لا يؤيد بشار الأسد وإنما يؤيد وجود دولة في سوريا».. مضيفا: «هناك كمية كبيرة من الجيوش الموجودة في سوريا مثل الإسلامي والمتحد أو الدولة الإسلامية في العراق والشام وتركيا لها مجموعة والعراق فضلاً عن قوات من لبنان وحزب الله وإيران وإسرائيل تذهب وقتما تريد.. وبالتالي حديث الرئيس اليوم كان في سياق أنه لا يعرف كل هذه المجموعات المسلحة، أما نحن هنا في مصر فليس لدينا سوى الجيش المصري».

واستدرك: «أنا رأيي أن الرئيس يقيس حكمه في هذه المسألة على الجيش المصري، أي أنه يريد أن تصبح الدول مثل سوريا موحدة تحت قيادة جيش واحد وليس تحت لواء 40 جيش».