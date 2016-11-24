﻿حرائق تؤججها الرياح الشرقية تربك إسرائيل وتضطرها لتطلب النجدة من دول عدة

الناصرة – «القدس العربي» : عجزت إسرائيل عن إطفاء عدة حرائق خطيرة اشتعلت بعدة مواقع لليوم الرابع على التوالي مما اضطرها للاستنجاد بدول الجوار، طالبة طواقم إطفاء جوية، فيما يتهم بعض وزرائها الفلسطينيين بالتلميح والتصريح بإشعالها عمدا. وكانت النيران قد اشتعلت قبل أيام في محيط قرية «واحة السلام» غرب القدس المحتلة التي يقطنها عرب ويهود من دعاة السلام والتعايش، واستغرق إخمادها يومين كاملين بجهود كبيرة.

لكن ما أن خبت النار في غابات «واحة السلام» حتى اندلعت تباعا حتى أمس في عشرات المواقع في طول البلاد وعرضها. من أخطر هذه الحرائق تلك التي حاصرت «زخرون يعقوب (زمارين) جنوب حيفا وهي واحدة من أقدم المستوطنات الصهيونية في البلاد، وقد أتت النار على بعض بيوتها بعد هرب سكانها. وتزداد خطورة الحرائق نتيجة عدم هطول الأمطار والجفاف وقوة الرياح الشرقية السريعة والجافة التي تؤجج النار وتجعلها تتسع بسرعة أكبر من طاقة طواقم الإطفاء على مواجهتها حيث تسير بسرعة فائقة تلتهم كل ما بطريقها. وتبلغ ألسن اللهب نحو 20 مترا وأكثر. وبالأمس شهدت مدينة حيفا عدة حرائق خطيرة في منطقتها الصناعية وفي جبل الكرمل مما اضطر عشرات آلاف من سكان أحياء كاملة لإخلاء بيوتهم وأماكن عملهم علاوة على جامعة حيفا ومستشفى الكرمل. واكتظت الشوارع بالفارين من النار بحالة هلع. كما تم إغلاق ميناء حيفا بسبب خطورة الرياح الشرقية السريعة التي أسقطت أعمدة ورافعات. وكانت النار قد حاصرت محطتي الكهرباء والمياه اللتين تم إخلاؤهما من العاملين على عجل.

وسارعت سلطة الإطفاء الى مخاطبة أهالي المدينة على لسان الناطق باسمها الذي قال في بيان عاجل «الوضع حرج وهناك خطر حقيقي على الأرواح، والمدارس والممتلكات ولذا أدعو كل من يستطيع مغادرة المكان أن يغادره فورًا».وهذه الحالة تذكر بحريق جبل الكرمل عام 2010 الذي تسبب وقتها بمصرع العشرات من رجال الأمن والإطفاء ممن حاصرتهم النار خلال مساعي الإخماد. وعلى خلفية ما تشهده البلاد تم تجنيد وحدات من جيش الاحتياط للمساعدة في مواجهة حالة الطوارئ.

ولا تزال الحرائق مستمرة في عدة مناطق خاصة تلك التي تكثر فيها الغابات بسبب أحوال الطقس التي تشهدها البلاد. فقد عملت طواقم الإطفاء خلال الليلة الماضية على إخماد عدة حرائق أسفرت عن احتراق منازل بالإضافة إلى تضرر العشرات من المواطنين وعن تشويش سير الحياة علاوة على احتراق آلاف الدونمات.

يشار إلى أنه منذ يوم الاثنين الماضي تواصل فرق الإطفاء محاولات السيطرة على موجة الحرائق، التي قدر عددها في الساعات الأخيرة بـ 220 حريقا، منها 189 حريقا في مناطق مفتوحة على طرفي الخط الأخضر. وقامت طائرات الإطفاء في ساعات مساء أمس بـ107 طلعات جوية ألقت خلالها نحو 50 طنا من المواد التي تمنع الاشتعال.

وقالت مصادر في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية إن بعض هذه الحرائق كان متعمدا. وفي أعقاب ذلك قرر الوزير غلعاد إردان والمفتش العام للشرطة روني الشيخ تعزيز وجود الشرطة في المناطق المفتوحة. وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسي تسيبراس، ومع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلانكوفيتش، وطلب منهما المساعدة في إخماد الحرائق بإرسال طائرات إطفاء. ووافق رئيسا الوزراء اليوناني والكرواتي على الطلب، وأكدا أنهما سيقومان بإرسال الطائرات في أسرع وقت، وفعلا وصلت طواقم منهما. وكشف أمس أن تركيا عرضت مساعدة على إسرائيل بإخماد الحرائق، وقال ديوان رئيس حكومتها إنه تم الاستجابة للعرض. وشاركت طائرات إطفاء كبيرة، يستطيع كل منها حمل عشرة أطنان من المياه أو المواد الخاصة لإطفاء النار، في محاولات إخماد النار في منطقة حيفا. كما وصلت طائرات روسية عملاقة (برايف 200) تستطيع أن تهبط على وجه سطح البحر وتستطيع حمل 12 طنا من المواد المضادة للنار وذلك بعدما هاتف نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالبا المساعدة العاجلة.

وفي حال استمرت النار هناك دعوات إسرائيلية لاستدعاء الطائرة الأمريكية العملاقة من طراز» أفارغرين747 « التي تحمل 95 طنا من المواد المضادة للنار التي سبق وشاركت في إخماد حريق الكرمل قبل ست سنوات. وفيما قال وزير الأمن الداخلي إن الشرطة تحقق بالسؤال إذا كانت الحرائق نتيجة إهمال أو فعل فاعل، اتهم وزير التعليم نفتالي بنيت زعيم البيت اليهودي، الفلسطينيين بها بقوله بالتلميح إن من يحرق البلاد لا يستطيع الادعاء بأنها له وتبعه بعض نواب اليمين مـمن اعتبروها «إرهــاب حرائق».