﻿المركزي اللبناني: النمو المتوقع بين 1.5 و2 في المئة في 2016

بيروت – رويترز: قال حاكم مصرف لبنان (المركزي) رياض سلامة أمس الخميس في كلمة بثها التلفزيون في بيروت ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد لبنان بين 1.5 واثنين في المئة في 2016، وذلك تماشيا مع توقعات وكالات التصنيف العالمية.

وقال محافظ البنك المركزي في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر مصرفي ان معدل التضخم من المتوقع أن يقارب الصفر.

وأضاف سلامة «بلغت احتياطيات المصرف المركزي في أيلول/سبتمبر 2016 مستويات هي الأعلى تاريخيا، وارتفعت ودائع المصارف بمعدل سنوي يقارب الخمسة في المئة.»

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قالت في يوليو/تموز الماضي انها تتوقع أن يظل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي دون اثنين في المئة في 2016. وقالت وكالة «موديز» في الشهر ذاته انها تتوقع نمو الاقتصاد 1.6 في المئة هذا العام.

ومنذ سنوات يواجه الاقتصاد اللبناني عراقيل نتيجة الاضطرابات الإقليمية، بما في ذلك الحرب في الجارة سوريا وأزمة سياسية أبقت البلاد بلا رئيس لأكثر من عامين ونصف العام. لكن انتخاب رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، في وقت سابق من هذا الشهر، وتوقع تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، قد يساعدان في تخفيف الأزمة السياسية في لبنان.

وقال سلامة أمس ان لبنان حافظ على «إمكانياته التمويلية بكافة العملات، بالرغم من الصعوبات السياسية التي واجهها، وبالرغم من المخاطر الأمنية».

وأشار إلى أن الفوائد «حافظت على مستوياتها المستقرة، بل أصبحت الفوائد على العملة الوطنية أدنى من الدول المجاورة باستثناء الدول النفطية».

وقال «عززت المصارف أموالها الخاصة لكي تستمر بمهامها التسليفية، فلديها ما يكفي من الأموال الخاصة… لرفع ملاءتها إلى 15 في المئة تبعا لمقررات بازل3، ما يمكنها من التوسع بالتسليف. كما زادت القروض في القطاع الخاص بنسبة تقارب الخمسة في المئة، في حين تدنت القروض في القطاع العام بنسبة ستة في المئة».