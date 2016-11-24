﻿جني الأرباح يهبط بأسهم مصر وارتفاع مؤشر البورصة السعودية بعد تذبذبات

دبي – رويترز: تراجع مؤشر الأسهم المصرية من أعلى مستوى في عدة سنوات أمس الخميس، في حين تباينت الأسواق الخليجية مع تأرجح البورصة السعودية في معاملات كثيفة لكنها ختمت الأسبوع على أداء قوي.

ونزل المؤشر المصري الرئيسي 1.7 في المئة إلى 11353 نقطة، ليهبط عن مستوى المقاومة الفنية القوية عند ذروة 2008 البالغة 12039 نقطة. وتراجع المؤشر الثانوي الأوسع نطاقا 0.1 في المئة، وكان الأفضل أداء على مدى الجلسات القليلة الماضية.

واستمر إقبال المستثمرين القوي وفقا لبيانات البورصة، لكنه مال بشدة صوب البيع الكثيف من جانب المتعاملين المحليين، بينما ظلت مشتريات الصناديق الأجنبية أعلى من مبيعاتها.

ويعتقد محمد النبراوي، مدير إدارة الأصول لدى «إتش.سي» للأوراق المالية والاستثمار في القاهرة، أن هناك قوى متعاكسة ستؤدي إلى تباين أداء الأسهم في المدى القريب.

وقال النبراوي «حتى الآن رأينا الأسهم تصعد معا بعد تعويم العملة، لذا من الطبيعي أن يحدث بيع لجني الأرباح. لكن أعتقد في المستقبل أن الأسهم ستتباين مع تقييم المستثمرين لأثر رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الفائدة ثلاثة في المئة على الربحية.»

كان البنك المركزي ألغى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ربط العملة المحلية الجنيه عند نحو 8.8 للدولار، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3 في المئة) لتحقيق الاستقرار في الجنيه، بعد تحرير سعر الصرف. وصعد مؤشر سوق الأسهم 33 في المئة منذ ذلك الحين.

وفي أغسطس/آب بدأت الحكومة العمل بضريبة قيمة مضافة تبلغ 13 في المئة تزيد إلى 14 في المئة في السنة المالية المقبلة ضمن خطة إصلاح اقتصادي.

وكان سهم «أوراسكوم للاتصالات» هو الأنشط أمس وتراجع 5.6 في المئة. وهبط سهم «عامر غروب» 5.9 في المئة. وفي السعودية أغلق مؤشر الرياض مرتفعا نقطة واحدة إلى 6797 نقطة، في معاملات شديدة التقلب وكثيفة. وزادت أحجام التداول إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان.

وختم المؤشر معاملات الأسبوع على صعود 2.5 في المئة، رغم بدايته الضعيفة وعدم التيقن بشأن اتجاه أسعار النفط الخام، عندما تجتمع «أوبك» الأسبوع المقبل.

وتشبث قطاع البتروكيميائيات بمكاسب ضئيلة أمس، مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ذي الثقل 0.3 في المئة.

لكن أسهم الشركات التي تركز أنشطتها على السوق المحلية تباين أداؤها. فقد ارتفع سهم «الاتصالات السعودية» 2.2 في المئة، لتصل مكاسب الأسبوع إلى 3.3 في المئة، بينما تراجع سهم «صافولا» للصناعات الغذائية 1.1 في المئة إلى 36.50 ريال.

وقالت «الأهلي كابيتال» في مذكرة انها مازالت توصي بزيادة الوزن النسبي لأسهم «صافولا» في المحافظ الاستثمارية مع سعر مستهدف 46.60 ريال. وقالت «سهم صافولا متداول حاليا دون القيمة السوقية لاستثمارات الشركة بما يعني بالأساس توافر النشاط الأساسي مجانا. من الإيجابيات الأخرى لصافولا توقعات عودة شريحة التجزئة للربحية في 2017.»

وتراجع مؤشر قطاع التأمين الذي يقبل عليه المستثمرون الأفراد لتحقيق أرباح سريعة 0.8 في المئة.

واستسلم مؤشر دبي لجني الأرباح في ساعة التداول الأخيرة لينزل 0.8 في المئة إلى 3324 نقطة، في معاملات متقلبة ويغلق منخفضا 85 نقطة عن أعلى مستوى له خلال المعاملات.

وانخفض الكثير من أسهم المضاربة التي كانت الأنشط هذا الأسبوع مع هبوط «أملاك للتمويل» 5.9 في المئة.

وقدمت الأسهم القيادية بقطاع البنوك بعض الدعم لمؤشر أبوظبي، الذي أغلق مرتفعا 0.3 في المئة. وزاد سهم بنك الاتحاد الوطني 2.8 في المئة ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.7 في المئة.

مرت أسهم البنكين بتقلبات على مدار الأسبوع، بعد نفي شائعات بأنهما يجريان محادثات اندماج مع بنكين محليين.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات الأسواق العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.01 في المئة إلى 6797 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4273 نقطة. لكن مؤشر دبي تراجع 0.8 في المئة إلى 3324 نقطة.

وتراجع المؤشر القكري 0.2 في المئة إلى 9715 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5517 نقطة. أيضا تراجع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1186 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 1.7 في المئة إلى 11353 نقطة.