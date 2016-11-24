﻿تركيا ترفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات لتحسين سعر الليرة

اسطنبول – وكالات: اعلن بنك تركيا المركزي أمس الخميس رفع مؤشر الفائدة الرئيسي بخمسين نقطة اساس (نصف نقطة مئوية) سعيا منه لوقف تدهور سعر العملة الوطنية (الليرة).

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك انه تقرر رفع معدل فائدة اعادة الشراء إلى 8.0 في المئة من 7.5 في المئة، في أول إجراء من نوعه منذ مطلع 2014.

فقدت الليرة التركية 10 في المئة من قيمتها أمام الدولار خلال الشهر الماضي، مع تنامي الشكوك إزاء نمو الاقتصاد التركي، والمخاوف من انعدام الاستقرار بسبب توجه الرئيس رجب طيب أردوغان لإقامة نظام رئاسي.

ويعتبر المصرف المركزي مستقلا من الناحية النظرية، لكن قراره جاء بعد عدد من اللقاءات السياسية على أعلى مستوى بشأن السياسة الاقتصادية بما فيها لقاء عقد في قصر أردوغان في وقت متأخر مساء الاربعاء.

وقال البنك مفسرا قراره ان حركة اسعار الصرف تطرح مخاطر تدفع باتجاه زيادة التضخم، نظرا لحالة عدم الاستقرار والتقلبات على المستوى العالمي.

بلغ التضخم في تشرين الاول/اكتوبر 7.16 في المئة، اي اعلى بكثير من نسبة 5 في المئة التي حددها البنك المركزي هدفا.

ولطالما ضغط أردوغان لابقاء اسعار الفائدة متدنية لتحفيز النمو. والاربعاء أثار الخوف في الأسواق بقوله «يقولون ان البنك المركزي مستقل، إنه كذا وكذا. حسنا، ليكن مستقلا، ولكنني سياسي (…) لا يمكنني ان أسمح بالاستخفاف بحقوق الناس والقانون من خلال فرض أسعار فائدة مرتفعة، هذا ما أريد شرحه».

وأضاف انه خلال 14 سنة من توليه الحكم في تركيا كان خفض اسعار الفائدة من بين الملفات التي «أخفقت في تحقيق تقدم فيها».

وتعرضت الليرة لضغط قبل صدور القرار في ما اعتبرته الأسواق اختبارا حاسما لقدرة البنك المركزي على مقاومة الضغوط السياسية لاتباع سياسة نقدية توسعية.

ثم استعادت الليرة بعضا مما خسرته فور اعلان القرار وكسبت 0.74 في المئة أمام الدولار خلال معاملات أمس.

وقال وليام جاكسون، الاقتصادي لدى «كابيتال ايكونوميكس» في لندن، ان «الخسائر التي منيت بها الليرة هذا الشهر كانت الأسوأ مقارنة مع عملات اي من الدول الناشئة»، وحتى اسوأ من البيزو المكسيكي الذي انهار اثر فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية. واضاف «نتوقع ان تواجه الليرة ضغوطا السنة المقبلة بالمثل»، مشيرا إلى العجز المالي التركي.

من جهة ثانية دعا أردوغان إلى تعزيز بورصة الذهب في بلاده في التعاملات المالية.

جاء ذلك في كلمة له أمس الأول على هامش مشاركته في حفل مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين بورصة إسطنبول والبنك الإسلامي للتنمية، في إسطنبول.

وشدد أردوغان على أن «الأسواق المالية هي إحدى أهم الطرق لزيادة الاستثمارات في تركيا». وأضاف أن «تحويل إسطنبول إلى مركز للمال مهم ليس فقط بالنسبة لتركيا، وإنما لجميع أصدقائها أيضًا». ولفت الرئيس التركي إلى «ضرورة العمل المشترك لتعزيز نظام الصيرفة التشاركية أو التمويل الإسلامي كما يسميه البعض، والذي يُرى بديلًا عن النظام المالي التقليدي السائد في العالم».

وتابع «في الوقت الذي يئن فيه العالم أجمع في مستنقع الديون والفائدة، نحن سنسعى إلى تنفيذ مشاريعنا من جهة، والاستمرار في اتخاذ التدابير من جهة أخرى، لذلك أُثمن جدًا التعاون المشترك بين الدول والمؤسسات التي تنظر إلى الموضوع من هذا الجانب».

واعتبر أردوغان مذكرة التفاهم للتعاون الاستراتيجي بين بورصة إسطنبول والبنك الإسلامي للتنمية خطوة مهمة في هذا الخصوص.

وذكّر أنه أشار خلال مشاركته في اجتماع «اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري» التابعة لمجلس التعاون الإسلامي في إسطنبول، إلى «ضرورة عدم بقاء تركيا تحت ضغط الدولار في المعاملات النقدية العالمية».

وأضاف «ترون أن الذين يديرون الدولار يكسبون مبالغ طائلة دون بذل جهد، واليوم قلت: تعالوا نخطو خطوة جديدة هنا، ألا وهي تعزيز بورصة الذهب، ولنطور علاقاتنا من خلال الذهب الذي هو أعدل أداة في هذا الخصوص».

وأشار إلى أن «النظام المصرفي المبني على الفائدة، في مأزق كبير، والتوازنات التي تدهورت بسبب الأزمة المالية العالمية في 2008 لم تعد إلى وضعها الأساسي بعد، ولا توجد هناك مؤشرات لتحقيق ذلك في الوقت القريب».

وختم الرئيس التركي بالقول «أنا كشخص أتخذ دائما موقفا سلبيا من الفائدة، وعليّ أن أقول إنني لم أصب بالدهشة تجاه هذه الأزمة، ولذلك علينا التوجه نحو نظام مالي يتخذ من الجهد وعرق الجبين والمعلومة والتجارة أساسا له وليس من كسب المال من المال».